Hordain : Stellantis nomme Julien Monclin à la direction de l'usine

L'usine d'Hordain produit des véhicules pour sept marques : Peugeot, Citroën, Opel et sa déclinaison anglaise Vauxhall, Toyota, Fiat et Iveco. Entre 25 à 30% de la production concerne des véhicules électriques. Au total, ce sont près de 2 650 salariés qui travaillent sur le site, pour une production de 650 véhicules quotidiennement.

Originaire du Doubs et ingénieur de formation (il a obtenu un DUT génie mécanique et productique à Dijon puis a été diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de Tours), Julien Monclin a notamment dirigé la logistique de l'usine Stellantis de Sochaux pendant cinq ans, en y introduisant l'usage de près de 140 robots, mais aussi d'un transtockeur assurant le stockage de palettes de manière automatisée. Il a rejoint le groupe PSA (qui deviendra ensuite Stellantis) en 2006 sur le site d'Hordain, qu'il retrouve donc aujourd'hui. Il a également été en charge de la direction de la logistique sur le site de Douvrin entre 2019 et 2021.

Dès 2024, Hordain a été la première usine au monde à produire des utilitaires à hydrogène, électriques et thermiques, sur la même ligne de fabrication. L'usine est située à la fois sur la ville d'Hordain et de Lieu-Saint-Amand et s'étend sur près de 160 hectares.