Tergnier : La ferme pédagogique va ouvrir au public le 3 octobre

Une ferme pédagogique pour renforcer l'attractivité de la ville. Ainsi est né le projet de créer ce site en lieu et place d'un ancien corps de ferme à l'abandon, au n° 57 de la rue du Canal. En 2022, la Ville de Tergnier a fait le choix d’acquérir la propriété pour lui donner une nouvelle vocation : créer une ferme pédagogique à proximité de la Base de loisirs de La Frette. Depuis, le lieu a progressivement changé de visage. Les espaces extérieurs ont été débroussaillés, les bâtiments restaurés, des cheminements créés et près de 3500 m² d’enclos aménagés. Deux bâtiments accueillent désormais les espaces de vie, au milieu d’un parc de plus de 18 500 m².

Chèvres, brebis, canards sont arrivés

Cette ferme pédagogique va s'appeler ferme Marie-Louise, une dénomination qui rend hommage à Marie-Louise Leleu, dernière exploitante agricole des lieux. Et une façon aussi de ne pas tourner complètement le dos à l'histoire du site. Elle ouvrira officiellement ses portes au grand public le samedi 3 octobre prochain à partir de 14 heures après avoir été inaugurée officiellement le matin. En effet, la ferme est prête et a commencé à accueillir ses premiers pensionnaires. Arrivés au cours de l’été 2026, les premiers animaux se sont acclimatés en douceur à leur nouvel environnement. Trois chèvres, deux brebis, deux cochons vietnamiens et quatre canards de Barbarie ont ainsi pu prendre leurs repères dans les enclos et s’habituer tranquillement à leur nouveau lieu de vie. Et la famille devrait prochainement s'agrandir avec des poules, des cochons d’Inde, des lapins et des chèvres naines.

Un refuge pour la biodiversité

La vie du site qui se veut être un refuge pour la biodiversité ne se limite pas aux animaux de la ferme. Des nichoirs et des maisons à insectes ont également été installés pour favoriser la présence de la petite faune et contribuer à la diversité des espèces accueillies sur le site. Nul doute que les familles ternoises sauront apprécier ce nouveau lieu de balade et de découverte. Avec ses espaces verts et boisés, ses cheminements et ses enclos, la ferme pédagogique Marie-Louise s'annonce propice aux promenades pour prendre l’air, marcher au cœur de la nature ou encore faire une pause auprès des animaux tout en restant en ville. Verger conservatoire, jardin clos et potager viendront progressivement enrichir la promenade et offrir autant de points d’observation.