Le Fablab-Utopi du Creusot bénéficie d’un soutien financier pour développer ses activités d’inclusion numérique. Le chèque a été remis le 20 septembre, lors du Chapitre de la Commanderie Le Creusot Cristallerie, en présence notamment de représentants de l’association, du maire du Creusot Charles Landre et du directeur général des services Patrice Pluquet.



La subvention permettra au FabLab de renouveler une partie de son matériel informatique avec des écrans de 27 pouces. Dotés d’une dalle IPS, d’un traitement antireflet et d’une haute définition, ces équipements doivent améliorer les conditions de travail lors des ateliers.

Un équipement adapté aux publics

Les nouveaux écrans seront notamment utilisés lors des activités destinées aux écoliers. Ils doivent faciliter la lecture des logiciels de programmation, comme Scratch et mBot, ainsi que des projets de modélisation en 3D. L’objectif est de rendre le travail en petits groupes plus confortable.



Le matériel bénéficiera aussi aux personnes âgées accueillies dans des foyers et structures spécialisées. Une surface d’affichage plus large et un meilleur contraste doivent faciliter leur participation aux ateliers thérapeutiques et de stimulation cognitive. Le financement est porté par la Commanderie Le Creusot Cristallerie et l’Ordre des Anysetiers, qui soutiennent des initiatives associatives locales.