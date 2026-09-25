"L'alcool nuit à la santé", l'avertissement qui déplaît aux brasseurs belges

Trinquer à la bière est-il un rituel intouchable en Belgique? Le sujet fait polémique depuis la fin de l'été, après la fronde des brasseurs contre les nouvelles règles de publicité pour l'alcool proposées par le gouvernement.

Au coeur du débat: un nouvel avertissement "L'alcool nuit à la santé", que le gouvernement belge entend faire figurer dans toutes les publicités pour des boissons alcoolisées, à la place de "L'abus d'alcool nuit à la santé".

L'annonce date du printemps. La future réglementation est encore en débat au Parlement fédéral, devant lequel le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, doit s'expliquer la semaine prochaine, selon son cabinet.

Le changement, qui ne concerne pas les emballages, est à première vue minime, justifié selon le ministre par la nécessité d'"une meilleure protection des mineurs" et d'"informer correctement les adultes".

Mais du côté des brasseurs belges, c'est la levée de boucliers. Ils dénoncent un message "sans aucune nuance", de nature à "stigmatiser" un secteur clé pour l'économie belge.

Pour alerter l'opinion, les industriels, emmenés par le puissant groupe AB InBev, numéro un mondial de la bière dont le siège est à Louvain, se sont offerts fin août une campagne d'information sous forme de plaidoyer dans les grands journaux belges.

Sur une pleine page, l'image montre une femme et une homme attablés tout sourire l'un face à l'autre, deux verres de bière à portée de main. Avec ce slogan en grosses lettres: "En quoi ces moments posent-ils problème?"

Suit un texte qui accuse la nouvelle mention de ne plus distinguer consommations "abusive" et "responsable", allant même sur le terrain identitaire. "La Belgique choisit de pointer du doigt ses propres traditions, qui font pourtant sa fierté nationale", proclame-t-il. "En Belgique, une bière c'est bien plus qu'un produit, c'est un lien entre les gens."

Paternalisme

Sollicité par l'AFP, Krishan Maudgal, patron de la fédération des brasseurs belges, à l'origine de la campagne, défend les arguments avancés.

Selon lui, le nouvel avertissement relève du "paternalisme", et "risque de culpabiliser des gens déjà bien conscients" des dangers d'une consommation abusive.

D'ailleurs, "les dynamiques sur le marché le montrent (...) ces 25-30 dernières années, la consommation de bière en Belgique a diminué de presque 40%", poursuit celui qui dit représenter 132 des 385 brasseries du pays, assurant "90% du volume produit".

En Belgique, le Conseil supérieur de la santé (CSS) plaide pour une interdiction totale de la publicité pour l'alcool, et pour des étiquettes affichant, sur bouteilles et canettes, un maximum d'informations. Il déplore la timidité des autorités face au secteur.

"Les slogans utilisés actuellement par l'industrie n'insistent pas assez sur les dangers inhérents à la consommation d'alcool et entretiennent même la confusion", relevait-il dans un avis de 2024.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), boire de l'alcool "majore le risque" de développer plusieurs cancers (sein, foie, intestin, etc.) et "il n'existe pas de niveau de consommation d'alcool sans danger pour la santé".

Un avis partagé par l'alcoologue belge Martin de Duve, rencontré par l'AFP sur un campus universitaire où il dirige une association de prévention.

"L'ancrage sociétal de la bière est très présent en Belgique, on le trouve partout, tout le temps. Mais ce n'est pas un produit anodin, loin de là", déclare-t-il.

Le spécialiste juge "irresponsable" l'attitude des grands brasseurs belges.

"Ils montent en épingle une mesurette, on parle juste du changement d'une petite phrase sur les publicités", dit-il.

Martin de Duve explique aussi cette campagne par un sentiment d'inquiétude chez les industriels face à la baisse de la consommation et au goût qui se développe pour le "sans alcool".

"Aujourd'hui, il est plus socialement acceptable de boire des boissons non alcoolisées en soirée. Le curseur est en train de se remettre au bon endroit."