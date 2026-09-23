À Ham, le Centre social Est Somme veut élargir son action

Depuis 2018, la structure fonctionne sous la forme d’une association loi 1901, présidée par Yann Aquaire. Une organisation qui lui permet de développer ses propres projets tout en conservant un ancrage intercommunal fort.

Les bâtiments appartiennent à la Communauté de communes de l’Est de la Somme, qui apporte également une subvention annuelle de 244 000 euros au fonctionnement du centre. Celui-ci s’appuie aujourd’hui sur 30 salariés, soit 28 équivalents temps plein, ainsi que 40 bénévoles. Une équipe qui fait du Centre social un acteur important de proximité, au-delà de ses activités traditionnelles d’animation.

Lutter contre les freins à la mobilité

Parmi les expérimentations engagées depuis 2025 figure un dispositif de transport solidaire et de transport

à la personne. Un salarié et un bénévole accompagnent ainsi des habitants qui ne disposent pas de moyen

de locomotion, notamment des personnes en situation de précarité, pour leur permettre de se rendre à un

rendez-vous médical ou d'effectuer certains déplacements essentiels.

Le Centre social propose également la location de scooters électriques, notamment pour permettre à des

personnes de se rendre sur leur lieu de travail. «Ce sont des locations ou des transports sur de courtes

durées. Ensuite, nous cherchons des solutions durables en partenariat avec des associations et le PETR,

(Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) qui gère une mission mobilité», explique Stéphane Floquet. L'objectif n'est donc pas de se substituer durablement aux solutions de mobilité existantes, mais de servir

de relais pour permettre aux personnes de retrouver progressivement leur autonomie. La mobilité devient

ainsi un levier d'accès à l'emploi, aux soins et plus largement à la vie sociale.

Une épicerie solidaire et bientôt une guinguette ?

Parmi les projets qui tiennent particulièrement à cœur au directeur figure également la création d'un

restaurant-guinguette, qui pourrait voir le jour à proximité du canal. «Nous sommes en train de négocier

pour l'achat d'une maison et d'un terrain près du centre. Nous aimerions que ce projet puisse entrer dans

"Vallée idéale, Vallée de la Somme". Le projet est en discussion avec le Conseil départemental et la

Communauté de communes de l'Est de la Somme», précise Stéphane Floquet. L'emplacement revêt une

importance particulière. Situé à proximité du canal et de la véloroute, le futur site pourrait bénéficier à la

fois d'une clientèle locale et du passage des cyclotouristes. Le projet prévoit un restaurant ouvert le midi et

le soir, mais également une dimension sociale avec l'intégration de l’épicerie sociale et des personnes en

situation de handicap. L'idée est surtout de créer un véritable écosystème autour de l'alimentation et de

l'insertion.

Cette articulation entre activité économique et utilité sociale constitue l'une des ambitions du Centre social

Est Somme. «Nous voulons créer des passerelles», résume en substance Stéphane Floquet, entre

accompagnement, emploi, mobilité, alimentation et lien social. À Ham, le Centre social entend ainsi

poursuivre son évolution pour devenir un acteur encore plus intégré à la dynamique du territoire.