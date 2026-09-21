Un escape game pour faire découvrir son organisation ! Le 25 septembre, la Jeune Chambre Économique (JCE) Grand Nancy abat cette carte ludique du côté du café-jeux la Feinte de l’Ours à Nancy.

«Quand on arrive dans une nouvelle ville, on peut rapidement connaître ses rues, ses bars ou ses bonnes adresses… mais créer un véritable réseau prend davantage de temps. Avec cette soirée, nous voulons proposer une première porte d'entrée : rencontrer des personnes, découvrir la JCE et, pourquoi pas, trouver une idée ou un projet dans lequel s'investir», assurent les organisateurs.

Relancée en 2025

Après avoir été active pendant plusieurs décennies sur le territoire, la JCE du Grand Nancy a été relancée en 2025, avec l'ambition de réunir une nouvelle génération de jeunes actifs autour de l'action et du développement du territoire.

Histoire de favoriser les échanges et permettre à chacun de réellement participer lors de cette soirée, le nombre de places est volontairement limité à dix personnes. (Inscription sur : https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-du-grand-nancy/evenements/soiree-decouverte-de-la-jce?utm_source=chatgpt.com)