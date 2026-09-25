Depuis 2024, Coach Carrières porte la Plateforme Mobilité Solidaire du Santerre, avec le soutien financier

du Conseil départemental de la Somme. Elle intervient sur les territoires de Terre de Picardie, Est de la

Somme, Grand Roye et Avre-Luce-Noye. Depuis le mois d’août, la Plateforme Mobilité dispose d’une

antenne située à Roye. «Cette plateforme propose d’accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité pour accéder à un emploi, suivre une formation, se rendre à un rendez-vous. Après un diagnostic de la situation, la conseillère mobilité peut orienter les personnes vers les dispositifs adaptés. Des solutions concrètes sont également proposées, notamment la location de véhicules sans permis, la mise à disposition de vélos à assistance électrique», explique la directrice de Coach Carrières, Houria Bourema.

France Travail, Mission Locale, le Conseil départemental, ADIE, CIDFF, Transdev, GRETA, BGE,

Proch’Emploi, AFTRAL, Canal Solidaire, Société du Canal Seine-Nord Europe et de nombreux autres

partenaires ont participé à ces deux journées, les 18 et 22 septembre, avec la visite d’environ 300 personnes. Des animations ont complété le programme avec différents ateliers tels que vélo, estime de soi, échanges avec les professionnels et X-Scape Game. «C’est la deuxième année que nous participons à cette semaine européenne de la mobilité. Le but de ces rencontres est de permettre aux habitants de rencontrer

directement les professionnels et de découvrir les solutions existantes pour lever les freins liés aux

déplacements. La mobilité est un levier à la formation à l’emploi, à la santé», continue Houria Bourema.

Les opportunités du Canal Seine-Nord Europe

Ces rencontres ont également permis de mettre en avant les perspectives professionnelles liées au Canal

Seine-Nord Europe. La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) à travers Canal Insertion, est

venue présenter le projet aux personnes en recherche d’emploi et les opportunités liées à sa réalisation.

L’occasion pour Nicolas Dumont, directeur de la démarche Grand Chantier pour la SCSNE, d’échanger

avec les partenaires sur les besoins en matière d’emploi, de formation et d’insertion. «La présence de la

SCSNE a également permis d’identifier les éventuels freins à la mobilité rencontrés par les demandeurs

d’emploi et de les orienter vers les structures susceptibles de les accompagner. Quant à Mme la sous-

prefète, celle-ci a pris le temps d’aller sur les différents stands et d’écouter les intervenants», souligne Houria Bourema.

À travers ces journées, Coach Carrières entend ainsi rappeler que la mobilité ne se résume pas aux

moyens de transport. Elle touche directement à l’emploi, à la formation, à l’insertion et à l’autonomie,

avec un enjeu particulièrement important pour les territoires ruraux.