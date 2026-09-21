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À l'Amap de Moreuil : un apéro 100% producteurs locaux

Les Amap sont en fêtes durant deux mois jusqu'au 12 novembre. Elles célèbrent les 25 ans de leur mouvement associatif pour le maintien d'une agriculture paysanne. Dans la Somme, l'Amap de Moreuil a rassemblé avec son AM'APéro un public de plus en plus nombreux et intéressé par la démarche alternative, pour le consommateur comme le producteur.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 21 septembre 2026 - Mis à jour le 21 septembre 2026

Dans un contexte actuel d'augmentation du coût de la vie, le consommateur ne peut que constater et subir la forte hausse de son panier alimentaire, à commencer par les fruits et légumes. De son côté, l'agriculture paysanne et biologique vit une période compliquée, avec une tendance à la baisse également notée dans les Amap. Leur démarche n'est-elle pourtant pas la solution espérée ? Un partenariat solidaire, local, contractualisé et sans intermédiaire du producteur au consommateur. En d'autres termes : des produits frais, locaux et de qualité, moins chers. Un partenariat gagnant - gagnant entre l'adhérent de l'Amap qui signe un contrat avec le paysan et paye à l'avance une partie de la récolte, quand le producteur s'engage en contrepartie à produire sans pesticide ni engrais de synthèse, dans le respect de la Charte de l'agriculture paysanne, et à livrer régulièrement sa production aux Amap, sans distribution intermédiaire.

Le regain d'intérêt

Voilà la démarche des Amap créées il y a 25 ans et qu'elles célèbrent depuis le 12 septembre jusqu'au 12 novembre. L'Amap de Moreuil a pour sa part été fondée en 2012 et compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents. Un nouveau bureau avec Gaëlle El Ghezal à la présidence s'est constitué depuis trois ans, suite à l'engagement de Florence Dequevauviller durant une dizaine d'années. L'équipe a organisé son deuxième AM'APéro, ouvert à tous en ce mois de septembre pour faire découvrir l'association, le concept et bien sûr les producteurs et leurs spécialités locales (voir en encadré). Confirmation du regain d'intérêt : une cinquantaine de personne a pris part à l'apéritif 100% producteurs locaux. Pour les adhérents et à coup sûr ses nouveaux sympathisants, l'Amap de Moreuil fait sa distribution de paniers tous les jeudis de 18h à 19h, à son local situé rue Basse des écoles. Pour contacter l'association : amapdemoreuil@gmail.com

Le panier de l'Amap de Moreuil

Légumes : Jardins en folies à Folies
Pain, farine, huile et légume sec : Graine & Grignote à Merles
Fromage, yaourts, glaces et savon de chèvre : Label Chèvrerie à Ailly-sur-Noye
Fruits (pomme, poire et jus) : Verger de la Planquette à Voyennes
Bière : Brasserie à la Noye à Ailly-sur-Noye
Miel : Frédéric Lemaitre à Trois Rivières
Viande (bovine et ovine) : La ferme du Val de Poix à Sainte-Segrée
Oeufs : Ferme de la Roseraie à Guiscard