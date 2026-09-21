À l'Amap de Moreuil : un apéro 100% producteurs locaux

Dans un contexte actuel d'augmentation du coût de la vie, le consommateur ne peut que constater et subir la forte hausse de son panier alimentaire, à commencer par les fruits et légumes. De son côté, l'agriculture paysanne et biologique vit une période compliquée, avec une tendance à la baisse également notée dans les Amap. Leur démarche n'est-elle pourtant pas la solution espérée ? Un partenariat solidaire, local, contractualisé et sans intermédiaire du producteur au consommateur. En d'autres termes : des produits frais, locaux et de qualité, moins chers. Un partenariat gagnant - gagnant entre l'adhérent de l'Amap qui signe un contrat avec le paysan et paye à l'avance une partie de la récolte, quand le producteur s'engage en contrepartie à produire sans pesticide ni engrais de synthèse, dans le respect de la Charte de l'agriculture paysanne, et à livrer régulièrement sa production aux Amap, sans distribution intermédiaire.

Le regain d'intérêt

Voilà la démarche des Amap créées il y a 25 ans et qu'elles célèbrent depuis le 12 septembre jusqu'au 12 novembre. L'Amap de Moreuil a pour sa part été fondée en 2012 et compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents. Un nouveau bureau avec Gaëlle El Ghezal à la présidence s'est constitué depuis trois ans, suite à l'engagement de Florence Dequevauviller durant une dizaine d'années. L'équipe a organisé son deuxième AM'APéro, ouvert à tous en ce mois de septembre pour faire découvrir l'association, le concept et bien sûr les producteurs et leurs spécialités locales (voir en encadré). Confirmation du regain d'intérêt : une cinquantaine de personne a pris part à l'apéritif 100% producteurs locaux. Pour les adhérents et à coup sûr ses nouveaux sympathisants, l'Amap de Moreuil fait sa distribution de paniers tous les jeudis de 18h à 19h, à son local situé rue Basse des écoles. Pour contacter l'association : amapdemoreuil@gmail.com