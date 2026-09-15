La forêt est partout autour de nous, notamment dans l'Oise qui est le département le plus boisé des Hauts-de-France. Ce lieu de biodiversité apaise, ressource et sert surtout à l'écologie. L'apprécier est une chose, la protéger demeure essentielle. Au quotidien des forestiers prennent soin des forêts et leur rôle reste impactant dans leur santé, surtout dans un contexte de réchauffement climatique.



Pour mieux connaître le rôle de ces femmes et de ces hommes mais aussi pour mieux connaître la façon dont la forêt vit, l'Office national des forêts organise l'opération «Tous en forêt» qui propose au public de retrouver les forestiers sur le terrain, en forêt, pour une après-midi de promenades gratuites et commentées de deux heures. Dans les Hauts-de-France, dix forêts sont concernées dont celle de Hez-Froidmont, dans l'Oise, qui se situe entre Beauvais et Clermont. Cette promenade est organisée le 27 septembre à 14 heures. «L’occasion d’en finir avec les idées reçues et d’en apprendre davantage sur la gestion de ces espaces», explique l'ONF.



