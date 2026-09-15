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Forêt domaniale de Hez -Froidmont : l'ONF ouvre la forêt pour mieux la connaître

Du 24 au 30 septembre, l'opération de l'Office national des forêts (ONF) «Tous en forêt» propose aux citoyens de rencontrer les femmes et les hommes qui s’occupent des forêts domaniales publiques, durant une balade de deux heures. Dans l'Oise, la Forêt domaniale de Hez-Froidmont s'ouvre pour mieux se faire comprendre. 

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© Éloïse Le Névanic

© Éloïse Le Névanic

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 15 septembre 2026 - Mis à jour le 15 septembre 2026

La forêt est partout autour de nous, notamment dans l'Oise qui est le département le plus boisé des Hauts-de-France. Ce lieu de biodiversité apaise, ressource et sert surtout à l'écologie. L'apprécier est une chose, la protéger demeure essentielle. Au quotidien des forestiers prennent soin des forêts et leur rôle reste impactant dans leur santé, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. 

Pour mieux connaître le rôle de ces femmes et de ces hommes mais aussi pour mieux connaître la façon dont la forêt vit, l'Office national des forêts organise l'opération «Tous en forêt» qui propose au public de retrouver les forestiers sur le terrain, en forêt, pour une après-midi de promenades gratuites et commentées de deux heures. Dans les Hauts-de-France, dix forêts sont concernées dont celle de Hez-Froidmont, dans l'Oise, qui se situe entre Beauvais et Clermont. Cette promenade est organisée le 27 septembre à 14 heures. «L’occasion d’en finir avec les idées reçues et d’en apprendre davantage sur la gestion de ces espaces», explique l'ONF.

Informations pratiques 

Dimanche 27 septembre à 14h
Aire d’accueil de La Fontaine Chaudron
Inscription obligatoire : julien.lefevre@onf.fr/ 06 21 50 79 69