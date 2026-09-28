À l’origine de cette initiative, les deux infirmières de l’association, Sophie Paris et Sophie Outurquin, ont
souhaité réunir, le temps d’une journée, différents intervenants et proposer au public un autre regard sur la santé. «Nous avons voulu mettre en place une journée qui rassemble différents intervenants sur des sujets très variés qui touchent à la santé et au bien-être», expliquent-elles.
Créée en 2004, Asalée est une association nationale qui développe la coopération entre médecins
généralistes et infirmiers délégués à la santé publique. Le dispositif vise notamment à accompagner les
patients atteints de maladies chroniques et à favoriser l’éducation à la santé. Il compte aujourd’hui plus de
2 000 infirmiers salariés et quelque 9 000 médecins généralistes adhérents à travers la France.
Des ateliers pour maintenir le lien social
À Friaucourt et Woincourt, cette démarche se traduit concrètement par la mise en place de plusieurs
ateliers destinés aux patients : groupes de marche, ateliers mémoire, remise en forme en salle ou encore
séances consacrées à la préparation d’une cuisine équilibrée. Des actions qui dépassent la seule dimension
médicale.
«Nous nous sommes aperçues que beaucoup de personnes manquent de lien social. Ces ateliers
permettent de créer du lien et de retrouver un équilibre de vie», soulignent les deux infirmières. Leur
accompagnement s’adresse notamment aux personnes souhaitant agir sur différents facteurs de santé,
comme le diabète, le cholestérol, le surpoids, les difficultés alimentaires, le sevrage au tabac ou encore
l’insuffisance cardiaque.
Un rendez-vous ouvert à tous
Avec cette journée, les deux professionnelles souhaitent élargir cette démarche de prévention et permettre
au grand public de découvrir des pratiques complémentaires. Plusieurs intervenants seront ainsi présents.
Les visiteurs pourront notamment s’informer sur la réflexologie, le Pilates, le magnétisme, les huiles
essentielles, le yoga, la permaculture ou encore la géobiologie. L’objectif est de favoriser les échanges et
de permettre à chacun de découvrir des approches susceptibles de contribuer, à leur manière, au bien-être
quotidien.
Cette initiative illustre également l’évolution du rôle des professionnels de santé dans les territoires.
Prévention, activité physique, alimentation et maintien du lien social constituent désormais autant de
leviers pour agir en amont et favoriser une meilleure qualité de vie.