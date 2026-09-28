À l’origine de cette initiative, les deux infirmières de l’association, Sophie Paris et Sophie Outurquin, ont

souhaité réunir, le temps d’une journée, différents intervenants et proposer au public un autre regard sur la santé. «Nous avons voulu mettre en place une journée qui rassemble différents intervenants sur des sujets très variés qui touchent à la santé et au bien-être», expliquent-elles.

Créée en 2004, Asalée est une association nationale qui développe la coopération entre médecins

généralistes et infirmiers délégués à la santé publique. Le dispositif vise notamment à accompagner les

patients atteints de maladies chroniques et à favoriser l’éducation à la santé. Il compte aujourd’hui plus de

2 000 infirmiers salariés et quelque 9 000 médecins généralistes adhérents à travers la France.

Des ateliers pour maintenir le lien social

À Friaucourt et Woincourt, cette démarche se traduit concrètement par la mise en place de plusieurs

ateliers destinés aux patients : groupes de marche, ateliers mémoire, remise en forme en salle ou encore

séances consacrées à la préparation d’une cuisine équilibrée. Des actions qui dépassent la seule dimension

médicale.

«Nous nous sommes aperçues que beaucoup de personnes manquent de lien social. Ces ateliers

permettent de créer du lien et de retrouver un équilibre de vie», soulignent les deux infirmières. Leur

accompagnement s’adresse notamment aux personnes souhaitant agir sur différents facteurs de santé,

comme le diabète, le cholestérol, le surpoids, les difficultés alimentaires, le sevrage au tabac ou encore

l’insuffisance cardiaque.

Un rendez-vous ouvert à tous

Avec cette journée, les deux professionnelles souhaitent élargir cette démarche de prévention et permettre

au grand public de découvrir des pratiques complémentaires. Plusieurs intervenants seront ainsi présents.

Les visiteurs pourront notamment s’informer sur la réflexologie, le Pilates, le magnétisme, les huiles

essentielles, le yoga, la permaculture ou encore la géobiologie. L’objectif est de favoriser les échanges et

de permettre à chacun de découvrir des approches susceptibles de contribuer, à leur manière, au bien-être

quotidien.

Cette initiative illustre également l’évolution du rôle des professionnels de santé dans les territoires.

Prévention, activité physique, alimentation et maintien du lien social constituent désormais autant de

leviers pour agir en amont et favoriser une meilleure qualité de vie.