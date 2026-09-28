L'éditeur de logiciels bourguignon Interstis Solutions vient d'intégrer la liste restreinte de l'ANSSI pour la qualification SecNumCloud de sa suite Hexagone.

Une mise en conformité face à la nouvelle obligation légale

Ce franchissement du « jalon zéro » permet à l’entreprise du Creusot d'anticiper le durcissement de l’arrêté du 12 août 2026, qui transforme la doctrine « Cloud au centre » en une règle d’achat public opposable et contraignante. Il vise ainsi à sécuriser sa couche applicative de bout en bout pour capter le marché stratégique des données publiques sensibles de l'État, des collectivités et des OIV, en pleine conformité avec la nouvelle obligation légale entrée en vigueur le 22 août dernier.

Aujourd’hui, les administrations doivent obligatoirement héberger leurs données sensibles (ordre public, santé, propriété intellectuelle) sur un cloud certifié immunisé contre les lois extraterritoriales comme le CLOUD Act. Si l'infrastructure d'Hexagone bénéficiait déjà de la qualification grâce au partenariat avec 3DS Outscale, la démarche actuelle vise à certifier la couche applicative propre d'Interstis. Une application hébergée sur un cloud qualifié n’en hérite pas automatiquement ; elle doit mener sa propre procédure. Pour les acheteurs publics, la réglementation impose désormais de vérifier la conformité stricte du périmètre juridique et applicatif du logiciel, interdisant le simple isolement de quelques fichiers.

Une dynamique commerciale et souveraine soutenue par France 2030

Lauréate de deux volets du plan d'investissement national France 2030 opérés par Bpifrance (développement de suites souveraines et accompagnement SecNumCloud), l'entreprise indépendante valorise des années de R&D. Fondée en 2014 au Creusot et désormais implantée à Paris, Nantes et Montpellier, Interstis maintient une totale indépendance financière. « Ce n’est pas une ligne de plus sur un communiqué. C’est la validation d’un travail de fond mené par des équipes qui ont mis en conformité chaque module de notre infrastructure avec l’un des référentiels les plus exigeants d’Europe », souligne Nicolas Huez, cofondateur et directeur technique.

Commercialisée depuis début 2025, la suite collaborative Hexagone affiche une croissance robuste avec 23 000 utilisateurs actifs et vise les 30 000 abonnés d'ici fin 2026. Pour soutenir ce déploiement, Interstis s'appuie sur quinze revendeurs locaux, des ESN d'envergure comme Spie ICS, et prépare une troisième levée de fonds d'ici début 2027. La prochaine étape consistera à valider les audits techniques et opérationnels de l'ANSSI (vérifications sur site) avant la décision finale.







