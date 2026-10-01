Face à la dégradation continue de l’activité dans le secteur du bâtiment, le président de la CAPEB de l’Aisne, Hervé Pruvot, fait le point sur la situation. «Cela fait 4 ans que l’artisanat du bâtiment traverse une période de ralentissement et d'inquiétude», lâche le président de l’Aisne. Entre l’augmentation des coûts des carburants et de l'énergie et la baisse continue du volume de chantiers, la liste des revendications est longue. Mais Hervé Pruvot se focalise sur trois points importants.

Une activité économique sous pression

L'accès au dispositif MaPrimeRenov', soumis à de fréquentes révisions réglementaires et à des restrictions sur certains travaux unitaires, constitue un axe critique. La CAPEB souligne la nécessité de redonner de la lisibilité aux ménages et aux professionnels pour relancer les projets de rénovation énergétique. Second sujet, l'envolée des coûts des carburants. L'organisation propose de mobiliser une fraction des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) afin de soutenir l'électrification des flottes de véhicules professionnels des artisans. Troisième sujet d’inquiétude : l’apprentissage. Malgré des besoins continus en main-d'œuvre qualifiée sur le terrain, le CFA BTP de Laon enregistre un déficit d'environ 200 apprentis. La CAPEB pointe les difficultés d'engagement à long terme des entreprises dans un contexte d'incertitude économique, renforcées par les enjeux de mobilité des jeunes en milieu rural.

L’équivalent d’une PME a disparu en un an

Ceci inquiète grandement les professionnels du bâtiment. Dans le département de l'Aisne, la baisse d'activité a déjà des répercussions directes sur l'emploi local. La profession comptait 5 994 salariés cotisants au troisième trimestre 2026, contre 6 147 un an auparavant à la même période. Cette perte de 153 emplois équivaut à la disparition d'une PME majeure du territoire. La CAPEB profite de la campagne présidentielle pour mettre au grand jour les difficultés du secteur et mobiliser à la fois les élus du département et les candidats à la présidentielle. Tous, tant au niveau national que départemental, espèrent que l’élection présidentielle et la nomination d’un nouveau gouvernement apportent une lueur d’espoir. Comme le dit l’adage : quand le bâtiment va, tout va bien ! Ce qui n’est pas le cas actuellement.