Le groupe CMA Media renonce à vendre les chaînes BFM locales

Le groupe CMA Media, qui détient BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, renonce à vendre les chaînes de télévision locales de BFM faute d'offre de reprise convaincante et va transformer ce réseau en l'axant davantage sur l'économie, selon un communiqué interne consulté mercredi par l'AFP.

Dans le cadre de cette réorganisation, CMA Media prévoit de fermer deux des neuf chaînes du réseau, BFM Normandie et BFM DICI (Alpes du Sud et Haute-Provence), selon ce document.

Après ces annonces, les syndicats SNJ et CGT du groupe RMC BFM, branche de CMA Media, ont appelé à la grève pour la journée de jeudi. Selon eux, le plan prévoit de faire fonctionner les sept chaînes locales restantes "avec 80 personnes sur 150 actuellement". "La moitié des effectifs sera licenciée", dénoncent ces syndicats.

Division médias de l'armateur CMA CGM, dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé, CMA Media avait annoncé fin juin sa volonté de vendre les BFM locales afin de faire des économies dans un contexte difficile pour le secteur. Cela avait provoqué la colère des syndicats.

Depuis cette annonce, "aucune condition de reprise offrant des perspectives suffisamment solides et sécurisées pour l'activité et les équipes n'a été réunie", assure la directrice générale de CMA Media, Claire Léost, dans le communiqué interne.

"Nous avons donc décidé de porter nous-mêmes la transformation de cette activité et d'en faire évoluer profondément le modèle", dans le but de "maintenir une présence locale structurée autour de grands pôles territoriaux", poursuit-elle.

Ce projet "s'appuiera sur la connaissance du terrain et l'expertise des équipes pour développer, aux côtés de BFM Business et de La Tribune, une offre davantage consacrée à l'économie, aux entreprises et aux transformations des territoires", indique la dirigeante.

"Dans le cadre de cette réorganisation, l'activité de BFM Normandie et de BFM DICI ne serait pas maintenue. Le projet et ses conséquences sociales feront l'objet d'une procédure d'information-consultation", précise-t-elle.

Les sept autres chaînes de ce réseau constitué au fil des années sont BFM Lyon, Marseille Provence, Grand Lille, Grand Littoral, Toulon Var, Nice Côte d'Azur et Alsace. Une autre, BFM Paris Île-de-France, a fermé en mars 2025.

Pour leur part, les syndicats SNJ et CGT ont jugé que ce projet n'était "pas un projet éditorial mais un projet commercial".

"Les journalistes devront se transformer en spécialistes business/partenariats, un mélange des genres qui laisse craindre une collusion entre journalisme et intérêts commerciaux", ont-ils estimé dans un communiqué.

Pour justifier fin juin son intention de vendre le réseau, CMA Media avait mis en avant la difficulté à trouver un modèle économique pour les chaînes locales dans un contexte général de mutation du marché de la télévision, entre durée d'écoute en baisse et captation de la publicité par les plateformes numériques.