Transition énergétique
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Dossier
Énergies renouvelables

Lhyfe : l’hydrogène vert arrive à Croixrault dans la Somme

Lhyfe est un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable. Si son siège est à Nantes, Lhyfe est aujourd’hui un groupe européen présent dans huit pays avec un effectif de près de 190 personnes. Le site de Croixrault dans le sud-ouest de la Somme vient les rejoindre. Il sera inauguré au premier trimestre 2027.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 3 octobre 2026 - Mis à jour le 3 octobre 2026
<p>Fondateur et PDG, Matthieu Guesné a créé l’entreprise en 2017 avec sept cofondateurs. Il confie «<em>se battre au quotidien pour offrir un monde plus durable aux générations futures, en produisant localement de l’hydrogène vert et renouvelable afin de décarboner les usages de l’industrie et de la mobilité, rendre leur souveraineté énergétique aux territoires européens et les réindustrialiser</em>». Il parle ici d’hydrogène vert car celui-ci est produit localement, par électrolyse de l’eau et à partir d’électricité renouvelable. Lhyfe affiche ses ambitions : devenir un leader européen indépe.

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