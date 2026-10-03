Lhyfe : l’hydrogène vert arrive à Croixrault dans la Somme

Transition énergétique
Kallista Energy ouvre son premier site de stockage par batteries en France à Saleux
02/10/2026 Benoît Maleplate
Saleux (80)
Lhyfe est un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable. Si son siège est à Nantes, Lhyfe est aujourd’hui un groupe européen présent dans huit pays avec un effectif de près de 190 personnes. Le site de Croixrault dans le sud-ouest de la Somme vient les rejoindre. Il sera inauguré au premier trimestre 2027.
Lhyfe vient d’achever la construction du site de Croixrault. © Lhyfe
Matthieu Guesné, le fondateur et PDG. © Lhyfe
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02/10/2026 Benoît Maleplate
Saleux (80)
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02/10/2026 Benoît Maleplate
Somme (80)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Croixrault avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune