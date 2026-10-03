Lhyfe : l’hydrogène vert arrive à Croixrault dans la Somme

Dossier

Lhyfe est un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable. Si son siège est à Nantes, Lhyfe est aujourd’hui un groupe européen présent dans huit pays avec un effectif de près de 190 personnes. Le site de Croixrault dans le sud-ouest de la Somme vient les rejoindre. Il sera inauguré au premier trimestre 2027.