Une puissance de 565 kWc, une surface de près de 3 000 m² et une capacité d’autoconsommation affichant près de 90%.

L’Intermarché Hyper de Pont-à-Mousson vient d’inaugurer les ombrières photovoltaïques de son parking, le 6 novembre.

Cette mini-centrale photovoltaïque a été conçue et installée par la société lyonnaise Diméo Énergie, spécialisée dans les solutions photovoltaïques pour les professionnels. Les structures porteuses de ces ombrières ont été conçues et fabriquées par Barbot (groupe Fayat), spécialiste de la construction métallique.

L’électricité produite par les ombrières alimente directement le magasin et ses usages les plus énergivores, à commencer par le groupe froid, qui fonctionne en continu pendant la journée, aux heures où la production solaire est maximale.

Pour l’enseigne, l’enjeu dépasse la seule réduction de facture : chaque kilowattheure autoconsommé est un kilowattheure soustrait aux variations du marché, ce qui renforce la prévisibilité de ses charges énergétiques sur le long terme. Le projet répond par ailleurs aux obligations de solarisation des parkings introduites par la loi APER (Accélération de la production d’énergies renouvelables).

Atout d’attractivité

Les ombrières améliorent également l’expérience client. Les clients disposent désormais d’un stationnement couvert, qui protège les véhicules des fortes chaleurs estivales comme des intempéries, et qui facilite le chargement des courses par mauvais temps.

Pour le magasin, c’est un atout d’attractivité concret, visible dès l’arrivée sur le site, et une manière de rendre tangible son engagement dans la transition énergétique auprès de sa clientèle.

«Nous sommes très fiers de cette réalisation, qui marque une étape importante pour Diméo Énergie : c’est le premier Intermarché mis en service depuis notre référencement auprès du Groupement Mousquetaires. Grâce à une analyse fine de la consommation du magasin, nous avons conçu une centrale sur mesure qui atteint 89,46% d’autoconsommation», a assuré Gaëtan Petit, directeur du tiers investissement de Diméo Invest, lors de l’inauguration.

L’inauguration s’est déroulée en présence d’Henry Lemoine, le maire de Pont-à-Mousson, visiblement satisfait, et de Christophe Lelandais, gérant de l’Intermarché mussipontain.