«C’est une belle reconnaissance de notre travail, pour une recette de Picardie. Le jury était composé de pros et de grands noms. Cela prouve que nous comptons quand même dans notre campagne», savoure, un peu intimidé, Anselme Baudoin, co-gérant de la fromagerie de la chapelle Saint-Jean à Grémévillers, avec son frère Etienne.



Un fromage qui date de la Révolution française

Ce lundi 16 novembre, il va se rendre au Sénat afin recevoir la médaille de bronze remportée lors du championnat de France du fromage au lait cru à Joué-lès-Tours les 11 et 12 octobre, dans la catégorie tradition. Elle met à l’honneur la tomme au foin : «Notre savoir faire est mis à l’honneur, estime Anselme Baudoin, entouré d’une équipe de dix salariés. C’est un fromage local historique déjà produit à la Révolution française. C’est le premier que nous avons lancé en 1994. Nous ne sommes que deux fromageries, avec celle de d’un oncle, à le fabriquer en France et c’est notre meilleure vente».

Concrètement, la tomme au foin est affinée, comme son nom l’indique, durant trois mois dans du foin : «Cet affinage est sept fois plus lent que celui réalisé dans une cave, explique Anselme Baudoin. Au final, cela donne au fromage un gout assez typé avec des arômes de foin».

Des médailles en pagaille

Pour lui, il est essentiel de défendre et de mettre en lumière ces belles recettes. C’est une des raisons pour laquelle, la fromagerie de la Chapelle Saint-Jean participe à de nombreux concours afin de gagner des médailles, nombreuses cette année. Ainsi, par exemple, la tomme au foin a aussi reçu une médaille d’argent en septembre lors de la célèbre foire aux fromages de La Capelle dans l’Aisne dans la catégorie fromage à pâte pressée. Le rollot s’est vu lui gratifier d’une médaille d’or au concours international du meilleur fromage de Lyon, dans la catégorie crouté lavée :

«Les concours, c’est de la communication gratuite, estime t-il. Cela nous ouvre des portes pour des clients qui ne nous connaissent pas. Cela est important car nous ne bénéficions ni d’une appellation d’origine protégée, ni d’une indication géographique protégée. En Picardie, nous avons un défaut nous ne sommes pas assez chauvins sur les fromages».

Ce lundi, Anselme Baudoin est attendu au Sénat à 10 heures. Après la cérémonie officielle, un buffet de fromages - deux tommes au foin ont été envoyées sur place - sera servi. Une visite guidée est également au programme. Les amateurs de fromages, eux, peuvent venir chercher fromages, lait, crème crue, raclette, fromage blanc… 24 sur 24 et sept jours sur sept au distributeur automatique installé sur la départementale entre Songeons et Marseille-en-Beauvaisis.