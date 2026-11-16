Le site minier d’Arenberg lance les festivités de Noël

Le site minier d’Arenberg, à Wallers, accueillera deux rendez-vous en novembre, parmi lesquels, mardi 17 novembre à 19 heures, un ciné-concert philosophique, La Vie est belle. Destiné aux enfants dès 4 ans, ce spectacle de 40 minutes retrace les grandes étapes de l’existence, de la naissance à la mort, en mêlant témoignages, musique, humour et émotion.

Fête de la Sainte-Barbe

Les samedi 28 et dimanche 29 novembre, place à la fête de la Sainte-Barbe et à son marché de Noël ! Une centaine d’exposants, des ateliers et des visites guidées par l’Office de tourisme rythmeront le week-end. Point d’orgue de cette édition : un spectacle de feu déambulatoire de la compagnie Métalu à Chahuter, dimanche à 17 heures.