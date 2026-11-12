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Lille : les Geek Days fêtent leurs dix ans avec 15 000 visiteurs attendus

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Les 21 et 22 novembre prochains, Lille Grand Palais accueillera une édition anniversaire des Geek Days, placée sous le signe de la nostalgie et de la transmission entre générations. Plus de 150 exposants participeront à ce rendez-vous dédié à la pop culture.

Marine Tesse | La Gazette France

Par Marine Tesse

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 12h08 - Mis à jour 12h11
Geek dans l'âme ou simplement curieux, les Geek Days vous plongent au cœur de tout ce qui fait vibrer la culture geek. © Geek Days

Geek dans l'âme ou simplement curieux, les Geek Days vous plongent au cœur de tout ce qui fait vibrer la culture geek. © Geek Days

Les 21 et 22 novembre, Lille Grand Palais accueillera une édition anniversaire des Geek Days, placée sous le signe de la nostalgie et de la transmission entre générations. Plus de 150 exposants participeront à ce rendez-vous dédié à la pop culture. L'événement mise sur les figures emblématiques de la pop culture pour séduire toutes les générations. Le salon investira Lille Grand Palais avec une programmation articulée autour de trois univers : le Club Dorothée, la télévision gaming et Pokémon. 

Le samedi, le plateau Club Dorothée réunira notamment Hélène Rollès, Jean-Paul Césari, Vincent Ropion, Virginie Ledieu et Éric Bouad, pour un show mêlant génériques cultes, doublages en direct et anecdotes. Le dimanche, place à la Team Game One avec Marcus, Julien Tellouck, Kayane et Gen1us, avant un rendez-vous consacré à la Pokémania avec Julien Bardakoff, Jean-Marc Anthony Kabeya et le créateur de contenu Valouzz.

Manga, cosplay, animation et doublage

Au-delà de ces retrouvailles, les Geek Days entendent faire dialoguer les générations autour du jeu vidéo, du manga, du cosplay, de l'animation et du doublage. Une stratégie qui accompagne le renouvellement du salon, avec une identité revisitée et une expérience visiteur repensée. Plus de 15 000 personnes sont attendues pour cette édition anniversaire. 

Les billets sont proposés à partir de 13 euros pour une journée. L'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans.

Marine Tesse | La Gazette France

Marine Tesse

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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