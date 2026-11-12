EPR2 : une journée de recrutement organisée à Dieppe le 24 novembre

Le grand chantier nucléaire de l'EPR 2 de Penly va s'accélérer dans les prochains mois. Et, les besoins en recrutement aussi.

Pour favoriser l’accès des habitants du territoire aux emplois générés par le projet, la Ville de Dieppe, EDF et France Travail organisent une journée de découverte des métiers et de recrutement, mardi 24 novembre 2026, à l’hôtel de ville, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Ouvert à tous les demandeurs d’emploi, ce rendez-vous permettra de découvrir les différentes étapes du chantier, mais aussi de rencontrer directement les recruteurs et de passer des entretiens. Une quinzaine de partenaires seront présents, parmi lesquels EDF, France Travail, la Région Normandie, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), Cap emploi, la Mission Locale... Des organismes de formation, les principales entreprises du chantier qui recrutent et les agences d’intérim seront également présents.

Des besoins sur une diversité de métiers

Les besoins concernent une grande diversité de métiers : opérateurs, maçons-coffreurs, armaturiers, canalisateurs, grutiers, géomètres, chefs d’équipe ou encore conducteurs de travaux. Certains postes sont accessibles sans qualification spécifique. Les travaux de génie civil de la phase préparatoire devraient démarrer en 2027, le chantier devrait durer près de dix ans.

Les personnes intéressées sont invitées à venir avec leur CV. Les premiers échanges pourront déboucher sur des entretiens de recrutement ou des parcours de formation associés à des offres d’emploi. Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir d’ici 2027.