À l'occasion de la 15e Semaine de l'industrie, plusieurs entreprises et acteurs industriels de Seine-Maritime se mobilisent pour faire découvrir leurs activités et leurs savoir-faire, notamment autour de Dieppe et de Caux Seine agglo.

À travers des visites de sites et des rencontres avec des professionnels, cette manifestation nationale entend rapprocher l'industrie du grand public, en particulier des jeunes, en leur présentant la diversité des métiers, les formations accessibles et les perspectives d'emploi, tout en mettant en lumière la place des femmes dans le secteur.

Caux Seine agglo : les industriels à la rencontre des jeunes

Portée par l'association Incase, en partenariat avec Caux Seine Développement et Caux Seine agglo, l'opération «L'industrie, une chance pour moi» rapproche les jeunes du tissu industriel local à travers des visites d'entreprises et des échanges avec les professionnels.

Des groupes scolaires de collèges et de lycées, ainsi que des étudiants universitaires, sont invités à découvrir les activités, les métiers et les conditions de travail au sein de sites industriels comme Air Liquide, Tereos Lillebonne, Oril Industrie, GRDF, ENGIE BIOZ, Cabot Carbone et North Atlantic. Cette initiative prend place dans un territoire où l'industrie représente un poids économique important, avec 6 935 emplois, soit 38% des salariés du secteur privé de Caux Seine agglo, selon les données de l'Urssaf. La chimie, la pétrochimie, le raffinage et l'aéronautique figurent parmi les principales activités industrielles locales.

Des visites pour découvrir les filières industrielles autour de Dieppe

À Dieppe-Maritime, la Semaine de l'industrie se traduit également par des visites de sites destinées aux collégiens et aux lycéens du territoire. Le programme couvre plusieurs filières, de l'agroalimentaire à la métallurgie, en passant par la fabrication de machines, les équipements électriques et les énergies renouvelables.

Parmi les rendez-vous du 16 novembre, une visite de l'usine Nescafé et Ricoré, à Rouxmesnil-Bouteilles, permettra aux élèves d'échanger avec des marraines de l'association Elles bougent, notamment des techniciennes et des ingénieures venues présenter leurs parcours.

À Offranville, d'autres rencontres porteront sur la fabrication d'humidificateurs d'air éco-conçus et décarbonés ainsi que sur les métiers de la métallurgie, tandis qu'à Hautot-sur-Mer, les élèves pourront découvrir la filière de la plasturgie.

L'éolien en mer également au programme à Dieppe

Le samedi 21 novembre, une visite de la base de maintenance du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport est programmée au quai Gaston-Lalitte, à Dieppe, à partir de 9 h 30.

Cette rencontre prévoit une présentation du projet et des enjeux de l'éolien en mer en France, suivie d'une découverte des activités d'exploitation et de maintenance du parc. Les visiteurs pourront également parcourir les installations techniques et découvrir les équipements utilisés par les équipes chargées de l'intervention et du suivi des éoliennes.