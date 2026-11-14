Le Canada et les Philippines finalisent un accord de libre-échange

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé samedi la conclusion des négociations en vue d'un vaste accord de libre-échange avec les Philippines, alors qu'Ottawa cherche à réduire sa dépendance commerciale envers les États-Unis.

La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis a profondément ébranlé ce qui était autrefois l'un des partenariats économiques les plus solides au monde.

Si l'excédent commercial canadien a légèrement progressé en septembre, porté par une hausse des exportations de pétrole, les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont également pesé sur plusieurs secteurs, selon des données officielles.

L'accord avec les Philippines devrait être signé d'ici environ six mois, a indiqué M. Carney à des journalistes en marge d'un sommet régional à Manille, où Donald Trump est attendu mardi.

Le Premier ministre canadien a ajouté qu'un accord plus large était également en préparation avec l'ensemble des 11 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), précisant que les négociations étaient "pratiquement terminées".

Ces accords s'inscrivent dans "une stratégie visant à développer un réseau dense de partenaires fiables afin de créer davantage d'opportunités (...) et de réduire notre dépendance relative envers les États-Unis", a expliqué M. Carney.

Il a indiqué s'attendre à ce que les échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont atteint environ 2,4 milliards de dollars en 2025, triplent au cours de la prochaine décennie.

L'accord prévoit la suppression de plus de 90 % des lignes tarifaires et couvrira des secteurs allant de l'agriculture à l'aérospatial, en passant par l'intelligence artificielle, a-t-il précisé.

Dans un communiqué distinct, Manille a indiqué s'attendre à ce que l'accord commercial soit finalisé au cours de l'année à venir.

Mark Carney a affirmé à plusieurs reprises que les relations commerciales avec les États-Unis, pilier de l'économie canadienne, ne retrouveraient pas leur situation d'avant le retour de Donald Trump au pouvoir, et que son pays devait diversifier d'urgence ses partenariats commerciaux.

Le Premier ministre canadien effectue une tournée qui doit le conduire au Cambodge pour un sommet biennal de la Francophonie, avant de se rendre en Chine pour la réunion annuelle de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Il doit y rencontrer le président chinois Xi Jinping afin de discuter des relations commerciales entre le Canada et la Chine, a-t-il indiqué.