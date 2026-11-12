Une borne mémorielle inaugurée à la nécropole nationale de Le Sourd

La cérémonie d’inauguration s'est déroulée sous la présidence de Delphine Lemaire, sous-préfète de l'arrondissement de Vervins, en présence du président du conseil départemental, d'élus locaux, de représentants des associations patriotiques, des forces de l'ordre et des armées, ainsi que de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG). Des élèves ont également pris part à cet hommage.

Un lieu qui témoigne de l'histoire des conflits

La nécropole nationale de Le Sourd rassemble les sépultures de soldats de plusieurs nationalités morts pendant la Première Guerre mondiale. On y compte 1 333 soldats français, 727 Allemands, 25 Russes, deux Italiens et un Roumain. Le site accueille également les tombes de soldats et de victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis trois ans, ce lieu rappelle l'ampleur des conflits qui ont marqué le territoire et les nombreuses vies qu'ils ont emportées.

Faire vivre la mémoire

La nouvelle borne vient enrichir le réseau « Aisne, terre de mémoire », mis en place par le Conseil départemental pour valoriser les lieux historiques du département et permettre au public de mieux connaître leur histoire. Au-delà de son aspect commémoratif, cette inauguration rappelle aussi l'importance de transmettre cette mémoire aux plus jeunes. La présence des élèves lors de la cérémonie témoigne de cette volonté de faire connaître l'histoire des conflits et de sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux du devoir de mémoire.