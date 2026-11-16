Cela va taper dans le dur à partir d’avril prochain du côté de la rue Saint-Dizier à Nancy, et cela va durer (par tronçons) jusqu’en 2030 !

Le vaste chantier de cette principale artère de la cité ducale se précise.

La Métropole du Grand Nancy vient de publier sur son site internet de nouvelles informations sur le sujet.

Dès le mois d’avril 2027, les réseaux d’eau et d’assainissement seront complètement repris.

«Vieillissants, ces réseaux doivent être modernisés pour garantir leur bon fonctionnement dans la durée et sécuriser l'approvisionnement en eau des riverains et des commerçants de la rue Saint-Dizier et des rues voisines. Ces interventions permettront également de remettre à niveau d'autres réseaux enterrés. Ces travaux indispensables, réalisés "sous le sol", prépareront la seconde étape du projet», assure la Métropole du Grand Nancy.

À partir de 2029, les aménagements de surface prendront progressivement le relais dans le cadre de la nouvelle ligne 2 de transport en commun.

Cette ligne 2 (composée de bus 100% électriques) reliera Laneuveville-devant-Nancy à Laxou, en traversant Jarville-la-Malgrange, Nancy et Maxéville.

«Cela sera l’occasion de repenser la rue dans son ensemble : davantage de végétation, des déplacements facilités et un espace public plus agréable à vivre et à partager».

Premières réunions dès le 19 novembre

La Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy annoncent, dès le 19 novembre et jusqu’au 2 décembre, des temps d’information et réunions pour présenter le projet et recueillir les attentes de chacun.

L’ensemble des dates et lieux de ces temps d’information sont disponibles sur : www.grandnancy.eu/construire-lavenir/ligne-2

La concertation se déroulera ensuite, en ligne sur la plateforme participative de la Métropole du Grand Nancy à partir du 3 décembre.

Une restitution de l’ensemble des échanges, études, résultats de la démarche participative ainsi que les grandes orientations retenues pour les futurs aménagements est programmée à l’été 2027.

À noter qu’un focus particulier sera donné auprès des commerçants nancéiens de l’artère avec «un accompagnement dédié tout au long du projet», assure la Métropole du Grand Nancy.

Un questionnaire «pour recueillir les attentes et les contraintes de chacun», visites en porte-à-porte «pour échanger directement», et des rencontres régulières «pour préparer au mieux la période des travaux et contribuer à la définition des futurs aménagements» sont annoncés.