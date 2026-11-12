Portés par Mâconnais-Beaujolais Agglomération, ces travaux visent à améliorer le cadre de vie et à faciliter les trajets à vélo. Au total, 1 450 mètres d'aménagements ont été réalisés sur les deux secteurs. À Charnay-lès-Mâcon, rue du Perthuis, les cyclistes disposent désormais de 200 mètres de voie verte et de 1 100 mètres de voie partagée avec les automobilistes. À Hurigny, 150 mètres de voie verte ont été aménagés pour relier le hameau de Salornay.

Plus de 200 000 euros investis dans ces aménagements

La réalisation de ces nouveaux itinéraires représente un investissement de 204 559 euros hors taxes. Le projet a bénéficié du soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à hauteur de 80 599 euros, ainsi que du Fonds européen de développement régional (FEDER), qui a apporté 81 824 euros. Ces travaux concrétisent les ambitions du schéma directeur cyclable de l’Agglomération. Ce programme prévoit à terme l'aménagement de 160 kilomètres d'itinéraires cyclables répartis sur les 39 communes du territoire.

160 kilomètres d'itinéraires prévus à terme

Avec ces nouvelles réalisations, l'Agglomération poursuit progressivement le développement de son réseau cyclable. L'enjeu est de permettre aux habitants de se déplacer plus facilement à vélo, notamment pour les trajets du quotidien. L'inauguration s'est déroulée en présence de Jean-Patrick Courtois président de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, de Christine Robin, maire de Charnay-lès-Mâcon, et de Serge Marinello, adjoint au maire d'Hurigny.



