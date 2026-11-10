Avancée administrative de taille ! Le fameux projet de transport doux à Nancy, dans le quartier des Rives de Meurthe, dans le parc de l’ancienne voie ferrée entre Meurthe et canal, vient de voir son dossier de Déclaration d’utilité publique (DUP) validé par la Métropole du Grand Nancy lors du dernier conseil métropolitain.

Cette liaison sera réalisée avec le système d’Urbanloop, entreprise grand-nancéienne issue de la recherche, spécialisée dans la conception de modes de transport doux et autonomes avec son concept de capsules alimentées par des rails électriques.

Le bilan de la concertation, lancée en 2025, auprès des citoyens, a été approuvé.

Il en ressort : la préservation et le développement de la faune et de la flore, la facilité et la sécurité des déplacements à pied et à vélo, la question du stationnement vélo et automobile, la limitation des contraintes liées à Urbanloop (bruit et clôtures), l’intégration d’aires de sport et de jeux pour tous et la conservation du patrimoine artistique et industriel.

Mathieu Klein, le président de la Métropole du Grand Nancy, va solliciter le préfet de Meurthe-et-Moselle pour l’ouverture d’une enquête publique.

«Le projet entre désormais dans sa phase d’instruction réglementaire d’utilité publique, étape inhérente avant la réalisation de ce nouvel axe de transformation du quartier», assure la Métropole du Grand Nancy.

«L’objectif prioritaire de la première phase est de concrétiser l’infrastructure nécessaire au fonctionnement du système d’Urbanloop et la création de la piste cyclable. Dans un premier temps, elle bénéficiera du statut de voie verte».

Mise en service à l’horizon 2029

Le planning de l’opération s’articule autour de plusieurs étapes jusqu’à l’horizon 2029 pour la mise en service d’Urbanloop et l’ouverture de la ligne aux passagers.

Depuis la mi-septembre, Urbanloop a pris de prendre possession de son usine à Tomblaine, près de l’aéropole, permettant une accélération de sa phase d’industrialisation, histoire de répondre aux différents projets menés par l’entreprise.

Sur un même site de cinq hectares, l’entreprise grand-nancéienne issue de la recherche dispose d’un outil industriel complet regroupant l’ingénierie, les pistes d’essai, les services logistiques et désormais de production.

Issue en 2017 d’un projet étudiant et de recherche, la société (créée deux ans plus tard) s’est notamment fait connaître lors des Jeux olympiques 2024 en réalisant une liaison à Saint-Quentin-en-Yvelines entre une fan zone et des sites de compétition.

La Métropole du Grand Nancy ou encore celle de Dunkerque ont également été conquises par cette solution de mobilité.

La solution s’exporte également à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour le compte du gestionnaire des réseaux de transport de la ville, Abu Dhabi Transport.