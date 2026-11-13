La mise en service de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie est annoncée à décembre 2028. L'engagement repose sur une desserte mixte associant des services régionaux et deux allers-retours TGV quotidiens au départ d'Amiens, l'un vers Strasbourg et l'autre vers Marseille. Il a été inscrit dans le protocole conclu en 2017 entre l’État, la Région Hauts-de-France, onze collectivités de l’Oise et de la Somme et SNCF Réseau. Puis il a été confirmé dans l’annexe à la convention de financement signée en 2024.

160 M€ financés par les collectivités

«Or, cette offre semble aujourd'hui remise en question, fait remarquer Christelle Hiver, la présidente du conseil départemental de la Somme. Les scénarios évoqués font état d’une desserte réduite, voire de simples correspondances à Roissy. Plus préoccupant encore, les collectivités locales, dont le Département de la Somme, pourraient être sollicitées pour financer le déficit d’exploitation des liaisons». En d'autres termes, l’État demanderait aux collectivités de payer deux fois. Le Département de la Somme contribue déjà à hauteur de 4,12 millions d’euros à la réalisation de cette infrastructure, située en Île-de-France et financée à 40% par les collectivités territoriales, soit plus de 160 millions d’euros au total.

Pour Christelle Hiver, il n’est donc pas acceptable de demander aux collectivités qui ont déjà participé au financement de l’infrastructure de prendre également en charge le coût de fonctionnement des trains. «Les collectivités picardes ont pris leurs responsabilités et tenu leurs engagements financiers, souligne la présidente. Il appartient désormais à l’État d’assumer les siens. Nous ne pouvons pas accepter que les habitants de la Somme voient les trains promis disparaître ou être conditionnés à une nouvelle participation financière des collectivités».

Un courrier adressé au Premier ministre

Le Département rappelle par ailleurs qu’il ne dispose pas de la compétence nécessaire pour assumer cette dépense. De plus, cette remise en cause intervient alors que les liaisons ferroviaires existantes de la Somme connaissent déjà des difficultés récurrentes : retards, suppressions de trains et manque de fiabilité. À cela s'ajoute la suppression annoncée, à compter de la mi-décembre 2026, des navettes reliant Amiens à la gare TGV Haute-Picardie sans solution alternative.

La présidente du Département de la Somme a ainsi écrit directement au Premier ministre Sébastien Lecornu, lui demandant de «garantir une desserte TGV directe d’Amiens, de présenter rapidement une offre pérenne et conforme aux engagements initiaux et d’en assurer le financement sans transfert de charges vers les collectivités». Elle ajoute : «Le Département de la Somme attend désormais une réponse et des engagements clairs du Gouvernement».