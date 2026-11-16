L’activité économique résiste, mais la reprise reste fragile. C’est ce qui ressort des tendances observées dans le dernier baromètre des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Rouen Métropole sur le Pays dieppois. Réalisée du 24 août au 8 septembre auprès de 80 dirigeants de Dieppe-Maritime, Terroir de Caux et Falaises du Talou, cette enquête dresse le bilan du premier semestre et les perspectives pour les six mois suivants.

Une activité résiliente au premier semestre

Les tendances observées montrent que 29% des dirigeants jugent leur activité meilleure qu’au semestre précédent, tandis que 38% constatent une dégradation. Le chiffre d’affaires amorce une légère amélioration, mais les marges continuent de se dégrader pour 44% des entreprises.

Côté emploi, les effectifs permanents restent stables dans 68% des entreprises. Les embauches concernent 13% d’entre elles, tandis que 19% réduisent leurs effectifs. Les investissements restent principalement consacrés au fonctionnement courant, sans véritable dynamique de développement.

Une saison estivale contrastée

La fréquentation touristique a soutenu l’activité durant l’été : 53% des professionnels du commerce, des services de proximité et des cafés, hôtels et restaurants (CHR) jugent la saison bonne. Mais les retombées économiques restent inégales. Par rapport à l’été 2025, 55% des professionnels de l’hôtellerie-restauration estiment avoir réalisé une saison moins bonne. Les visiteurs ont davantage maîtrisé leurs dépenses, privilégiant notamment les commerces alimentaires à la restauration.

Des perspectives plus incertaines

La baisse de la demande reste le premier frein à l’activité, citée par 39% des dirigeants. Les coûts repartent également à la hausse : 32% signalent une augmentation du prix des matières premières et 30% celui de l’énergie. Autre difficulté, sept entreprises sur dix travaillant principalement avec d’autres entreprises ou des collectivités déclarent subir des retards de paiement.

Pour la fin d’année, l’indice de confiance s’établit à 39%, contre 47% à l’échelle normande. Le pessimisme atteint 29%, en hausse de 8 points.

L’intelligence artificielle progresse

Enfin, dernier point abordé dans cette enquête, 51% des dirigeants déclarent utiliser l’intelligence artificielle, une proportion qui a plus que doublé en deux ans. Mais seules 25% des entreprises utilisatrices disposent d’une stratégie définie. La CCI Rouen Métropole accompagne les petites et moyennes entreprises pour identifier des applications adaptées et structurer leurs pratiques.