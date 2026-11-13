À Chauny, le GRETA Aisne mise sur les CACES® pour faciliter l’emploi

Les catégories 1B, 3 et 5 sont particulièrement recherchées pour les postes de cariste, magasinier ou préparateur de commandes. L’organisme propose des formations destinées aux personnes souhaitant développer leurs compétences ou renouveler leur certification. Elles se déroulent sur la plateforme logistique de Chauny, dans l’Aisne.

Plusieurs sessions sont programmées du 14 au 18 décembre 2026, puis du 18 au 22 janvier, du 25 au 29 janvier, du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars 2027. Les candidats qui souhaitent obtenir plusieurs CACES® peuvent bénéficier de tarifs avantageux en regroupant différentes catégories au sein d’un même parcours. Les titulaires d’une certification sont également invités à anticiper leur recyclage, les CACES® concernés étant valables pendant cinq ans.

Le GRETA propose aussi les CACES® R489 catégories 1A et 2B, ainsi que le CACES® R485 catégorie 2. Les formations sont ouvertes à tous et plusieurs solutions de financement, dont le compte personnel de formation (CPF), peuvent être mobilisées selon la situation de chacun.