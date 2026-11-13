Cet été, la filière de l'élevage a souffert. Si les épisodes caniculaires ont ravagé les prairies, l'évolution des conjonctures sanitaires et économiques pèsent également sur la filière, une des filières importantes dans la région des Hauts-de-France, la région comptant environ 8 200 fermes détenant des bovins (équivalent à 1,12 million de têtes) selon la DRAAF Hauts-de-France.

Dans ce sens, la Région déploie une Stratégie Régionale Élevage 2026-2031, «nouveau pilier d’une souveraineté robuste», définit-elle. Les objectifs principaux repose sur des accompagnements des éleveurs en lien avec leurs nouvelles difficultés (techniques et financières) reposant également sur un bilan de la politique régionale élevage 2016-2025. Car la Région veut rendre l'élevage plus résilient, comme l'affirme Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de la Région Hauts-de-France en charge de vl’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’enseignement agricole et de la pêche : «L'élevage dans les Hauts-de- France ne doit plus seulement résister, il doit être conforté et projeté vers l'avenir. Avec cette nouvelle stratégie 2026-2031, nous réaffirmons un choix politique fort : pas de souveraineté alimentaire durable sans des élevages forts, rentables et attractifs».

Des millions d'euros d'aides depuis 2016

Depuis 2016, la Région travaille de manière partenariale et se tient aux côtés des éleveurs, qu’il s’agisse du conseil technique, des soutiens à l’investissement ou des aides de crise. Si des états régionaux de l’élevage ont étaient organisés en 2016 et 2022 afin de partager les enjeux et les besoins de l’élevage, et y réfléchir, avec l’ensemble des acteurs, la Région a consacré 160 millions d’euros depuis 2016 pour moderniser 3 000 fermes. Et près de 8,5 millions d’euros ont été engagés pour accompagner 4 750 bénéficiaires (principalement des éleveurs) dans le cadre des mesures d'urgence lors de crises. «La Région adapte ses outils, simplifie les démarches et renforce ses investissements aux côtés de la profession pour sécuriser le renouvellement des générations et garantir le bien-être de nos éleveurs au quotidien», exprime encore Marie-Sophie Lesne.