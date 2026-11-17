Artisanat et commerce de proximité, recentrage toute ! Initiative Grand Nancy, plateforme d’initiative locale accompagnant les créateurs et repreneurs, entend aujourd’hui «revenir à son cœur de métier tout en cristallisant mieux les projets».

En amont d’un comité d’agrément, mi-novembre dans les locaux de la structure à la Maison de l’Entreprise du site Saint-Jacques de Maxéville, Dominique Erard, le président de cette structure d’accompagnement membre d’Initiative France et l’une des six plateformes d’initiative locale présentes en Meurthe-et-Moselle, l’assure : «Depuis un an nous sommes revenus sur ces typologies de projets qui n’étaient plus assez suivies».

À l’instar de bon nombre de structures d’accompagnement, Initiative Grand Nancy avait développé son activité autour de la tech, du digital, de l’innovation, histoire de répondre à une forte demande dans le domaine.

Renforcer l’accompagnement après le lancement

«Nous avions alors été un peu trop orientés vers l’amorçage ! Il était nécessaire de revenir à, disons, l’économie réelle avec des projets déjà structurés. L’un de nos objectifs aujourd’hui est de renforcer l’accompagnement après le lancement des projets. Il est nécessaire de continuer à se muscler, notamment en augmentant le nombre de parrains à s’investir dans l’accompagnement, et ensuite nous pourrons revenir à l’innovation pure».

Un recentrage qui s’explique également par des lignes budgétaires amputées par la baisse de certaines subventions.

«Nous enregistrons une perte de 20 à 25% d’argent public, notamment de la Région Grand Est», assure celui qui a pris la présidence d’Initiative Grand Nancy il y a six ans et qui affiche plus de 25 ans d’ancienneté dans ce réseau, notamment au sein d’Initiative Moselle Nord.

La structure accompagne cette année environ 80 dossiers, dont une partie (à hauteur de 30%) concerne la reprise d’entreprise, enjeu régional et national certain.

«Notre objectif est d’ailleurs la centaine de dossiers accompagnés», assure le président d’Initiative Grand Nancy.

À cinq ans, le taux de pérennité annoncé des entreprises accompagnées affiche les quelque 85%.