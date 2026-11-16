«Comment continuer à entreprendre, à produire, à investir et à transmettre, alors même que nos repères deviennent moins stables ?» C’est avec ces mots que Nicolas Pérotin, le président de la Chambre d’agriculture de la Meuse, a introduit la dernière session, en présence d’Emmanuelle Guenot, la secrétaire générale de la Préfecture de la Meuse et sous-préfète de l’arrondissement de Bar-le-Duc. L’occasion de «regarder la réalité en face, sans renoncer à l’avenir», au moment même où les trésoreries des exploitations sont soumises à des tensions considérables. Si les contours du budget 2027 sont plus que jamais incertains après le rejet à l’unanimité de la partie recettes, l’avenir de la Politique agricole commune est désormais synonyme d’inquiétude pour la ferme Meuse avec des baisses annoncées de subventions, lors des premières discussions peu favorables aux zones intermédiaires. Une instabilité qui joue sur le moral des agriculteurs. Selon Nicolas Pérotin, la perte moyenne est annoncée à 40 000 euros par exploitation, soit 80 millions pour les 2 000 structures meusiennes recensées. Un chiffre qui ne doit pas entretenir un climat de catastrophisme, mais bien susciter une réaction. Dans ce contexte, les mesures du plan CASI ont permis de débloquer, en Meuse, 1,9 million d’euros en attendant un potentiel reliquat demandé par la Préfecture.

S’engager sur le long terme

Au-delà de ces aides ciblées, «forcément insuffisantes», c’est bien le temps long qui est privilégié avec le travail collectif engagé grâce au dispositif REAGIR qui a ouvert 13 dossiers d’agriculteurs en difficulté en 2026 autour d’un accompagnement économique, mais aussi humain. Anticiper et alerter rapidement, c’est le mot d’ordre pour la Chambre qui rêve d’exploitations plus robustes avec pour boussole : «un modèle économique viable». Alors que France Services Agriculture ouvrira ses portes le 1er janvier 2027, la session de travail portait sur la question fondamentale des diversifications, mais aussi sur le sujet qui est sur toutes les lèvres : comment mieux partager l’eau après la sécheresse exceptionnelle subie en 2026 ? «Le partage de l’eau appelle un dialogue et des projets de territoires» qui ne font que commencer. Un atelier sera d’ailleurs consacré à cette thématique début 2027 en Meuse, dans le cadre de la commission Innovation, recherche et développement de la Chambre régionale du Grand Est.