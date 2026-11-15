Vin: les enchères de Beaune sans record après de maigres vendanges

Les enchères des Hospices de Beaune, rendez-vous du luxe et de la charité, ont atteint dimanche près de 14 millions d'euros, dans "un contexte compliqué", après les maigres vendanges dues aux canicules de cet été.

Le record des 29 millions d'euros établi en 2022 n'a donc pas été battu en raison du nombre restreint de fûts offerts cette année à la vente: 432, plus deux feuillettes (demi-fûts).

C'est proche des 358,5 fûts de 2021, plus-bas de l'histoire moderne des enchères, deuxième plus ancienne vente caritative de vin au monde. Mais très loin des 817 fûts vendus en 2022.

Les recettes totales ont atteint 13,6 millions d'euros (chiffre provisoire), a indiqué le directeur des Hospices, Guillaume Koch, à la fin des enchères dimanche soir, se félicitant de ce montant obtenu malgré un "contexte compliqué".

Après six mois de quasi-sécheresse, la récolte a en effet été amputée de moitié environ dans les 60 hectares des Hospices de Beaune.

"Avis aux climatosceptiques : le dérèglement climatique, on y est", a expliqué Ludivine Griveau, régisseure des vignes des Hospices.

Lot de consolation, la "pièce des présidents", un fût de 228 litres, a été adjugée 770.000 euros, soit près de 2.700 euros la bouteille (sans les frais), à un Brésilien, acteur majeur de la vente.

Un niveau très proche du record de 2021 de 810.000 euros qui représente le troisième plus-haut pour cette pièce dans l'histoire des enchères, nées en 1859.

Un autre enchérisseur a par ailleurs fait un don direct de 230.000 euros - hors enchères - aux deux associations contre les maladies rares à qui ira le bénéfice de la vente de ce fût. Cela fait un total d'un million d'euros versés à ces associations, un "record" selon Sotheby's, opérateur de la vente.

"La recherche a besoin de vous", avait lancé aux acheteurs l'humoriste et acteur Eric Judor, dont un proche souffre de la maladie de Charcot, invité pour l'événement avec son acolyte Ramzy Bédia et l'actrice Mélanie Doutey pour pousser cette adjudication.

"On invite l'acheteur dans notre prochain film", a tenté Ramzy Bedia, déclenchant une salve de rires parmi les quelque 580 enchérisseurs rassemblés sous la Halle de Beaune (Côte d'Or), "capitale" des vins de Bourgogne.

L'absence de record confirme, comme attendu, le récent coup d'arrêt à la flambée des prix de ces dernières années.

Des stocks "critiques

Néanmoins, récolte famélique ou pas, "il y a toujours de la demande pour les bourgognes", a assuré à l'AFP Jérôme Flous, directeur technique de la maison Faiveley.

De ce fait, les stocks, déjà victimes de récoltes modestes en 2024 et 2025, se réduisent comme peau de chagrin. "En 2027, on sera à un niveau pratiquement critique", a reconnu Laurent Delaunay, co-président du Comité des vins de Bourgogne, représentant l'interprofession.

Car "il y aura toujours de l'argent pour la Bourgogne", veut croire le chef de cave du Domaine de Montille, l'Américain Brian Sieve, entre deux dégustations dans la cuverie des Hospices où les acheteurs ont grumé les Pommard et autres Meursault offerts à la vente.

Les inscriptions d'acheteurs ont été "nombreuses, provenant d'un grand nombre de pays", selon Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur des enchères.

Aux États-Unis, malgré les droits de douane du président Donald Trump, la demande est telle qu'une salle immersive permettant de suivre la vente à distance avait été installée dans le siège new-yorkais de Sotheby's.

Malgré tout, le prix moyen par pièce adjugée n'a pas non plus établi de nouveau record, comme on aurait pu le penser, avec seulement 31.156 euros (sans la pièce des présidents), loin du plus-haut de près de 36.000 euros de 2022.

Vitrine mondiale du luxe, les enchères sont surtout caritatives: outre la "pièce des présidents" réservée à une œuvre particulière, elles financent les investissements structurels de l'hôpital géré par les Hospices et pour lesquels ils ne reçoivent aucune subvention.