La France interdit la pêche à l'anguille

La France a décrété un moratoire sur la pêche à l'anguille jaune samedi, mettant fin à la pêche de loisir pour les anguilles adultes, mais les défenseurs des animaux ont dénoncé des prises autorisées dans une réserve naturelle.

"La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite", lit-on dans un décret "instituant un moratoire sur la pêche de loisir en eau douce de l'anguille d'Europe".

Signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, il étend à tout le territoire une interdiction qui concernait déjà les anguilles jaunes arrivées dans les eaux douces françaises par la Méditerranée.

L'anguille jaune est le deuxième stade de développement d'une anguille. Avant cela, ce poisson passe par celui de "civelle", et après cela, il finit comme "anguille argentée". Ces deux stades sont concernés depuis 2010 en France par une interdiction de pêche en eau douce et en mer.

En mer, l'Union européenne interdit la pêche de l'anguille jaune depuis 2024.

Ce "moratoire" répond aux inquiétudes des scientifiques face à l'effondrement des populations de cette espèce, dû à de multiples facteurs, dont la surpêche et la dégradation des habitats.

"L'arrêté est judicieux. Il y a une reconnaissance par l'exécutif de l'état dramatique dans lequel se trouve l'anguille", a affirmé à l'AFP le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg, qui mène aussi le combat pour cette espèce.

Danger critique

Les populations d'anguille européenne (anguilla anguilla) ont diminué de quelque 90% depuis les années 1980, et même de plus de 99% par rapport aux années 1960.

Cette espèce figure depuis 2009 à l'Annexe II (espèces non menacées d'extinction, mais risquant de le devenir) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites). L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) la classe en "danger critique".

En autorisant la pêche, dénonçait le biologiste Gilles Bœuf en octobre 2025, lors d'une conférence de presse consacrée à ce poisson, "on empêche l'espèce de se reproduire. On ne peut pas continuer comme ça".

L'anguille européenne fascine depuis longtemps les zoologues par ses caractéristiques uniques. Ce grand migrateur se reproduit uniquement en mer des Sargasses, avant de traverser l'Atlantique et de remonter les cours d'eau du Vieux Continent.

Interrogé par l'AFP, Allain Bougrain-Dubourg a déploré samedi "un paradoxe : la pêche à la civelle dans la réserve de la baie de l'Aiguillon". Cette réserve naturelle nationale en Vendée et Charente-Maritime, à l'embouchure de la Sèvre niortaise et au nord de La Rochelle, bénéficie d'une exception. Le décret de samedi n'y touche pas, puisqu'il porte sur l'anguille jaune.

"Il est inacceptable qu'une réserve naturelle serve de théâtre à un massacre (...) J'en ai parlé au président de la République, au Premier ministre, à la ministre de la Transition écologique", a rapporté le président de la LPO, figure populaire de la défense des espèces menacées.

Le décret prévoit par ailleurs une exception. Par décision ministérielle, "la pêche de l'anguille jaune peut être autorisée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels", lit-on dans le texte.

Enfin, le moratoire doit être réévalué annuellement via un bilan dressé par l'Office français de la biodiversité. "Ce bilan se prononce notamment sur la possibilité, au vu de l'état de conservation de l'espèce, de lever ou de revenir sur l'interdiction", précise le décret.