Dans le cadre des Animations Rénovéco, Dijon Métropole organise trois rencontres gratuites autour de la rénovation énergétique des logements. Destinés aux habitants, aux copropriétés et aux porteurs de projets, ces rendez-vous combinent conférence et webinaires pour accompagner les différentes étapes d’une rénovation performante. Les participants pourront s’informer sur le fonctionnement des pompes à chaleur, le coût des installations, les aides mobilisables, les économies d’énergie attendues et les solutions de financement, y compris sans accès à MaPrimeRénov’.

La première conférence, consacrée aux pompes à chaleur en maison, se tiendra le 17 novembre 2026, de 18h à 20h. Un webinaire sur le financement des travaux est programmé le 24 novembre 2026, de 18h à 19h30. Enfin, le 4 décembre 2026, de 12h15 à 13h45, un troisième rendez-vous abordera les pompes à chaleur en copropriété.

Cette solution collective peut contribuer à réduire les charges de chauffage, à limiter l’empreinte environnementale et à valoriser le patrimoine immobilier.