Fondée en 2021 par des dissidents d'OpenAI, la start-up américaine Anthropic, conceptrice de l'assistant Claude, s'apprête à entrer en Bourse, une opération qui sera le plus grand test de la viabilité financière de l'intelligence artificielle (IA).

Voici cinq choses à savoir.

– Transfuges d'OpenAI –

Les dirigeants ont fait leurs armes chez les créateurs de ChatGPT. Dario Amodei y entre en 2016, quand OpenAI est encore une organisation à but non lucratif, pour diriger l'équipe chargée de la sécurité et une autre consacrée aux "lois d'échelle", qui décrivent comment les modèles gagnent en capacités à mesure qu'augmentent leurs données d'entraînement et leur puissance de calcul.

Sa soeur Daniela le rejoint en 2018, comme vice-présidente pour la sécurité et les politiques publiques.

Estimant que la sécurité de l'IA est reléguée au second plan, les Amodei et plusieurs collègues claquent la porte en décembre 2020 et lancent Anthropic un mois plus tard.

La rivalité est désormais acharnée entre les deux entreprises de San Francisco et l'hostilité entre Dario Amodei et Sam Altman, le patron d'OpenAI, est notoire.

– Fratrie et colocataires –

Dario Amodei, directeur général, et Daniela, présidente, ont grandi dans le quartier de Mission, à San Francisco, auprès d'un père immigré italien, artisan du cuir, et d'une mère qui supervisait la rénovation de bibliothèques publiques.

Deux autres cofondateurs ont un temps partagé leur colocation : le physicien Jared Kaplan, aujourd'hui directeur scientifique, et le chercheur Chris Olah, à qui Dario Amodei avait donné des cours de mathématiques.

Les trois derniers, eux aussi venus d'OpenAI, sont Sam McCandlish, architecte en chef, Tom Brown, chargé de la puissance de calcul, et Jack Clark, ancien journaliste tech, qui dirige l'Anthropic Institute, le centre de réflexion maison.

- Rationalistes et altruistes efficaces –

La pensée de Dario Amodei a été façonnée par deux courants voisins.

Le premier, dit rationaliste et associé au théoricien de l'IA Eliezer Yudkowsky, soutient que cette technologie pourrait devenir assez puissante pour détruire la société.

Le second, l'altruisme efficace, prône de donner son temps ou son argent aux grandes causes en priorisant l'efficacité maximale. Ce discret mouvement est régulièrement accusé d'extrémisme idéologique et d'alarmisme.

Des fortunes proches de cette mouvance ont fourni les premiers fonds d'Anthropic, comme Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, et Jaan Tallinn, cofondateur de Skype. Sam Bankman-Fried, ancien visage de ce mouvement jusqu'à sa condamnation pour détournement de fonds, y avait investi 500 millions de dollars via sa plateforme de cryptomonnaies FTX.

Dario Amodei a depuis pris ses distances avec l'altruisme efficace, a indiqué Anthropic à l'AFP. Sa soeur Daniela est mariée à Holden Karnofsky, cofondateur d'Open Philanthropy, l'un des grands financeurs du mouvement, lui-même salarié d'Anthropic.

Les détracteurs de Dario Amodei, dont Mark Zuckerberg (Meta) et Jensen Huang (Nvidia), le dépeignent en "doomer", un prophète de malheur.

– Géants de la tech et grands fonds –

Amazon et Alphabet, la maison mère de Google, comptent parmi les principaux actionnaires d'Anthropic. Avec Microsoft et Nvidia, également au capital, ils lui fournissent les puces et les serveurs dont elle a besoin.

Figurent aussi parmi les investisseurs Founders Fund, la société de capital-risque de Peter Thiel (confondateur de Palantir) et l'ancien patron de Google Eric Schmidt, présent dès les financements de 2021.

En mai, Anthropic avait levé 65 milliards de dollars pour une valorisation de 965 milliards, dépassant OpenAI pour la première fois.

– Tensions avec l'administration Trump –

Début 2026, le Pentagone exige d'utiliser Claude sans restriction. Anthropic refuse deux usages : la surveillance de masse intérieure et les armes entièrement autonomes.

En février, Donald Trump ordonne alors aux agences fédérales de cesser d'utiliser sa technologie et traite ses dirigeants de "cinglés de gauche". Le ministre de la Défense classe l'entreprise comme un risque pour la sécurité nationale, via une étiquette d'ordinaire réservée à des entités étrangères.

La justice a depuis levé l'interdiction faite aux administrations d'utiliser Claude, mais validé l'exclusion d'Anthropic des contrats militaires.

Les appels de Dario Amodei à réguler l'IA puis, en septembre, à en ralentir le développement ont aussi irrité la Maison Blanche, qui refuse tout coup de frein face à la Chine.

Une détente s'est toutefois esquissée fin septembre : Donald Trump a reçu à dîner Dario Amodei avant de l'accueillir le surlendemain à la Maison Blanche avec d'autres patrons de l'IA.