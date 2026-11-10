À six mois de la présidentielle, les médias sur un baril de poudre

Violences dans les manifestations, y compris de la part des forces de l'ordre, polarisation, hostilité des politiques... À six mois de la présidentielle, les médias s'alarment d'un climat aussi explosif qu'inédit, qui entrave l'exercice de leur métier.

"J'ai l'impression que c'est le journalisme qui dérange, le journalisme de terrain, le fait d'avoir des reporters qui constatent, racontent, filment, écoutent", résume auprès de l'AFP Philippe Corbé, directeur de l'information du groupe public France Télévisions.

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a recensé 71 cas de journalistes entravés dans leur couverture des manifestations en France. Sur ces 71 cas, 44 sont des violences physiques, dont 29 par les forces de l'ordre.

Le journal de gauche Politis a ainsi porté plainte lundi auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), après qu'une de ses reporters a été frappée pendant une charge policière le 5 novembre à Paris.

La direction de l'AFP, elle, a protesté après des coups de matraque et même un tir de LBD reçus par plusieurs de ses journalistes qui couvraient les manifestations à Lille, Lyon ou Paris.

Sur le terrain, les chaînes d'info ont été particulièrement exposées à la vindicte des manifestants après avoir été accusées de complaisance à l'égard de l'extrême droite, ce qu'elles réfutent.

Choisir un camp

Ces violences surviennent dans un contexte politique particulier : les deux partis en tête des sondages pour la présidentielle, le RN et LFI, entretiennent de longue date des rapports houleux avec les médias.

"Je n'ai jamais vu un climat d'une nature aussi inflammable, violente, brutale et clivée à six mois d'une élection présidentielle", a récemment assuré à l'AFP Fabien Namias, directeur de BFMTV.

Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a accusé lundi les médias d'avoir déformé ses propos sur d'éventuelles concessions territoriales pour mettre fin à la guerre en Ukraine, en fustigeant "les Guignols de l'info".

Début novembre, il avait reproché à TF1 d'avoir laissé Édouard Philippe dérouler un "discours dégoûtant" sur l'immigration au journal de 20h.

"Aujourd'hui, certains nous somment de choisir un camp", a réagi samedi dans Le Parisien le directeur de l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier. "Nous ne nous laisserons pas embarquer dans cette aventure très dangereuse pour les médias et le métier de journaliste et délétère pour le débat démocratique".

"Il y a des forces politiques, économiques, algorithmiques qui veulent penser la France en tranches, en camps, et nous, on essaie de s'adresser tous les jours à tous les Français", fait valoir Philippe Corbé.

Fin octobre, quatorze médias, dont Le Monde, Mediapart ou Ouest-France, avaient demandé au RN de "garantir la liberté d'information" et dénoncé les "graves violences" subies par certains journalistes lors du congrès du parti d'extrême droite à Orléans.

Quelques jours après, la quasi-totalité des journalistes a boycotté la soirée de lancement du livre de Jordan Bardella pour protester car Mediapart s'en était vu refuser l'accès. "Vu et s'en tape", a moqué le président du RN sur les réseaux sociaux.

Menaces de mort

Lundi, la patronne de la CGT, Sophie Binet, s'est opposée à la présence de CNews lors de son point presse devant Matignon. "Personne n'a le droit de trier parmi les journalistes", a dénoncé mardi la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

La chaîne info, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, est régulièrement accusée de promouvoir les opinions de l'extrême droite, ce qu'elle conteste, et une pétition appelant à sa fermeture a dépassé le million de signatures.

La polarisation du paysage politico-médiatique n'a

pas que des effets rhétoriques.

Depuis le début de l'année, Radio France a déposé 17 plaintes pour agressions ou menaces de mort contre ses journalistes et personnels, a indiqué à l'AFP Agnès Vahramian, directrice chargée de l'information du groupe public.

"Comment est-ce qu'on peut supporter en démocratie qu'un journaliste soit menacé de mort pour avoir posé des questions factuelles à une personnalité politique ?", s'interroge Mme Vahramian, également directrice de franceinfo.

Deux journalistes de cette radio ont fait face fin octobre à une vague d'attaques sur les réseaux sociaux après un entretien houleux avec l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo, qui les a accusés d'être des "militants d'extrême gauche".

Sur X, les railleries, venant notamment de parlementaires RN, ont continué après que le directeur de la rédaction de franceinfo, Richard Place, a expliqué qu'un accompagnement "juridique et médical" avait été proposé aux deux journalistes car "ce sont des moments compliqués à vivre".