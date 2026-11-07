Coordonné par l'ADEME et la préfecture, ce dispositif doté de 10 milliards d'euros à l'échelle nationale vise à accélérer dès la fin 2026 la sortie des énergies fossiles par le déploiement massif de bornes de recharge et la conversion thermique des bâtiments.

Une impulsion nationale ancrée dans le Pas-de-Calais

Le virage énergétique s'accélère. Sur les 197 candidatures déposées au printemps, l'exécutif a finalement retenu 109 territoires pilotes à travers l'Hexagone, englobant 14 millions de Français. La région des Hauts-de-France s'impose dans ce découpage avec six lauréats. Le Pas-de-Calais tire particulièrement son épingle du jeu : la Communauté urbaine d’Arras (et ses voisines) ainsi que la CC des 7 Vallées intègrent ce club fermé. Elles deviennent officiellement des « laboratoires » territoriaux pour tester la fin de la dépendance aux énergies fossiles.

Un levier d'investissement pour l'économie régionale

Porté par une enveloppe globale de 10 milliards d’euros pour 22 mesures nationales, le plan cible les secteurs les plus carbonés : transports, bâtiment et industrie. Localement, le Pas-de-Calais va bénéficier jusqu'en 2030 d'un accompagnement sur mesure piloté par la préfecture et l'ADEME. Pour le tissu économique régional, les chantiers s'annoncent denses : installation de bornes de recharge rapide, transition des systèmes de chauffage du parc public ou encore soutien à l'électrification des artisans et industriels locaux.

Cap sur les premiers chantiers fin 2026

Alors que la ministre déléguée à l’Énergie, Maud Bregeon, prépare déjà un second acte axé sur la sortie programmée des réseaux de gaz, l'heure est à la planification dans les Hauts-de-France. Les collectivités lauréates doivent co-rédiger leur feuille de route pluriannuelle dans les prochaines semaines. Un compte à rebours réglementaire pour valider les budgets et amorcer les premiers chantiers concrets sur le terrain dès la fin 2026.







