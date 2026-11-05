Le projet HY-FEN, porté par NaTran, vise à développer une infrastructure de transport d'hydrogène du sud de la France vers la frontière allemande. Ses enjeux pour la Bourgogne-Franche-Comté seront présentés lors d’un point presse, le 10 novembre 2026 à 17 h, à l’hôtel Mercure Centre Clémenceau, à Dijon.

Une réunion publique de concertation est également programmée, de 18 h à 20 h. Elle sera consacrée au développement économique régional et au rôle du réseau hydrogène dans l’écosystème industriel.





Une canalisation de 800 kilomètres

HY-FEN prévoit la réalisation d’une canalisation souterraine en acier d’environ 800 kilomètres reliant le sud de la France, depuis les Bouches-du-Rhône, jusqu’à Erching en Moselle à la frontière allemande. Le réseau doit permettre d’acheminer de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone vers les bassins industriels situés le long de son tracé. Le projet entend ainsi répondre aux besoins de décarbonation de l’industrie et de transition énergétique des territoires.

Pour la Bourgogne-Franche-Comté, les échanges porteront notamment sur les enjeux économiques régionaux, la compétitivité des entreprises et la place que pourrait occuper ce réseau dans l’écosystème industriel.

Encore au stade des études préalables, HY-FEN fait actuellement l’objet d’une concertation préalable, ouverte jusqu’au 20 décembre 2026. Organisée sous l’égide de la CNDP, celle-ci doit permettre aux différentes parties prenantes de s’exprimer sur l’opportunité du projet, ses caractéristiques et ses impacts.







