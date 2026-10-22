C'est une convention qui marque une étape majeure : la labellisation de Start Lab en tant que Living Lab GreenTech vient d'être annoncée à l'occasion du Meet'up GreenTech. Cette distinction place Start Lab comme la 3ème pépinière d'entreprises labellisée en France, la première et l'unique structure reconnue dans les Hauts-de-France Elle vient saluer près de vingt ans d'engagement du Beauvaisis en faveur de l'innovation, de la transition écologique et du développement économique durable.

Terrain d'expérimentation GreenTech

En effet, depuis sa création il y a dix-huit ans, Start Lab accompagne les créateurs et dirigeants d'entreprises à chaque étape de leur développement. Son impact s’illustre en quelques chiffres : plus de 260 entreprises accompagnées ; 85 % d'entre elles se sont implantées durablement sur le territoire du Beauvaisis. Le Start Lab offre un accompagnement personnalisé, en lien étroit avec l'incubateur-accélérateur iTerra, pour répondre aux enjeux des projets innovants.

Grâce à cette convention avec EcoLab, le Beauvaisis devient un véritable terrain d'expérimentation pour les innovations GreenTech. Il rejoint aussi une communauté d'acteurs engagés dans la transition écologique. Les entreprises pourront expérimenter leurs solutions en conditions réelles, en lien avec les collectivités, les acteurs économiques et les habitants du territoire. Un projet est par exemple en cours autour de thématiques stratégiques telles que la valorisation de l’azote issu des eaux usées de la station d’épuration de Beauvais en engrais agricole avec la jeune entreprise Nh4R.

Avec cette dynamique, l'objectif est de contribuer à faire évoluer les pratiques de la collectivité, en faisant évoluer la commande publique comme levier d'innovation et d'accèlération des transitions. Et au-delà de la transition écologique, la démarche va constituer un solide facteur de développement économique avec de la création d'emplois et l'implantation durable d'entreprises innovantes. «Cette labellisation est bien plus qu'une reconnaissance : elle confirme notre ambition de faire du Beauvaisis un territoire où s'inventent, se testent et se développent les solutions qui construiront l'économie durable de demain», salue Lionel Chiss, président de l’agglomération du Beauvaisis.