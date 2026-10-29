Froid persistant, humidité, factures trop élevées… Les difficultés rencontrées peuvent varier d’un logement à l’autre. Le dispositif vise à améliorer le confort des habitants tout en les aidant à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et d’eau. Un professionnel réalise un premier diagnostic et conseille les occupants sur les gestes à adopter pour mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et d’eau. De petits équipements peuvent également être installés lorsque cela est nécessaire.

Les habitants peuvent aussi être orientés vers les aides financières disponibles, notamment pour la rénovation énergétique, ou vers des services d’accompagnement social et juridique.

Qui peut en bénéficier ?

Cet accompagnement s’adresse aux ménages dont les revenus respectent les plafonds « très modestes » fixés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et qui rencontrent des difficultés liées à leur logement ou à leurs dépenses énergétiques. Pour vérifier leur éligibilité, les habitants peuvent consulter le site Mes Aides Réno avec France Rénov’. Ils peuvent également contacter l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) du Pays Messin pour bénéficier de cet accompagnement. L’agence est située au 2 rue du Four-du-Cloître, à Metz, et joignable au 03.87.50.82.21.

Un dispositif contre la précarité énergétique

Cet accompagnement s’inscrit dans le programme national SLIME (Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie), qui vise à repérer et à aider les personnes confrontées à la précarité énergétique. À travers cette démarche, l’Eurométropole de Metz et l’ALEC du Pays Messin cherchent à apporter des réponses concrètes aux ménages qui peinent à chauffer correctement leur logement ou à payer leurs factures.