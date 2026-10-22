COP31, porter la voix régionale

Transition énergétique
Beauvaisis : Le Start Lab obtient une labellisation unique dans les Hauts-de-France
22/10/2026 Morgan Gheeraert
Beauvais (60)
La COP31 se déroule du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie. Un rendez-vous annuel qui semble avoir perdu de sa superbe et de son utilité au fil des éditions, mais qui a le mérite de remettre certains sujets sur le devant de la scène.
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Mâcon (71)
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