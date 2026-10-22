Transition énergétique
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Edito

COP31, porter la voix régionale

La COP31 se déroule du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie. Un rendez-vous annuel qui semble avoir perdu de sa superbe et de son utilité au fil des éditions, mais qui a le mérite de remettre certains sujets sur le devant de la scène. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>L’urgence climatique saute aux yeux du monde depuis de nombreuses années maintenant, mais semble enfin faire consensus pour les dirigeants et représentants de 197 pays qui se réunissent chaque année dans un coin de la planète pour discuter de la marche à suivre, sans forcément de mises en action. Mais cette COP31 doit être différente. C’est la volonté du pays hôte&nbsp;: la Turquie. Murat Kurum, ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique turc et président de la COP31, a déclaré vouloir passer des mots à l’action et «<em>accélérer la transition de l’objectif à la.

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