Le Groupe Alainé électrise la logistique de Carrefour à Mâcon

Ce projet industriel permettra d'assurer des livraisons décarbonées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté grâce à une station de recharge haute puissance de 1 600 kW.

Les huit nouveaux poids lourds électriques Renault Trucks, basés sur le site de Mâcon, desserviront quotidiennement les axes commerciaux de deux grandes régions limitrophes. Pour soutenir l'exploitation intensive de cette flotte de dernière génération, le transporteur déploie une Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) massive. Dotée de 12 points de charge simultanés pour une puissance globale de 1 600 kW, cette installation garantira la continuité parfaite des tournées régionales et l'efficacité des flux de distribution.

Des bénéfices environnementaux et de transport concrets

Outre la performance industrielle, cette transition vers le tout-électrique répond aux exigences environnementales croissantes de la filière transport. L'intégration de ces tracteurs routiers supprime totalement les émissions de CO₂ à l'échappement, contribuant directement aux objectifs de décarbonation des deux acteurs économiques. Sur le plan local, l'utilisation de cette motorisation propre élimine la majeure partie des nuisances sonores, un atout de poids pour les livraisons en zones urbaines et le bien-être des riverains. Enfin, l'absence de vibrations améliore nettement le confort de conduite des chauffeurs au quotidien.







