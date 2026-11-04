Cette consultation invite les habitants de 512 communes françaises, dont plusieurs localités de la Métropole du Grand Nancy, à s'exprimer sur le tracé de cet ouvrage de 820 kilomètres. L'objectif est d'ajuster le tracé avant le début des travaux prévu en 2030, pour une mise en service en 2032.

Un axe énergétique européen traversant la Meurthe-et-Moselle

Le projet Hy-Fen constitue le maillon français du grand corridor européen H2Med. Concrètement, cette canalisation enterrée en acier reliera Fos-sur-Mer à Erching, en Moselle, à la frontière allemande. L'infrastructure est dimensionnée pour acheminer chaque année 2 millions de tonnes d'hydrogène vert produit dans la péninsule Ibérique. En Meurthe-et-Moselle, plusieurs communes de la Métropole du Grand Nancy, telles qu'Art-sur-Meurthe, Fléville-devant-Nancy ou Laneuveville-devant-Nancy, se situent directement sur le fuseau d'étude. Les industries locales lourdes et régionales, fortement consommatrices d'énergie, y trouveront un levier majeur pour leur décarbonation industrielle.

Une concertation locale pour un calendrier à l'horizon 2030

L'enjeu de la consultation publique actuelle consiste à réduire le fuseau d'étude – large de 4 à 6 kilomètres – à une emprise d'exécution finale d'une dizaine de mètres. NaTran doit ainsi intégrer les contraintes environnementales, géotechniques et d'urbanisme propres à chaque territoire. Ce processus de dialogue citoyen se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Selon la feuille de route pluriannuelle de l'opérateur, la finalisation du tracé précis et l'obtention des autorisations réglementaires ouvriront la voie au démarrage du chantier en 2030.

Cette mutation des réseaux de transport gazier positionne la région Grand Est au cœur du futur carrefour logistique et énergétique européen.