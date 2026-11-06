Le gouvernement a officiellement intégré la Métropole du Grand Nancy parmi les 109 collectivités retenues à l'échelle nationale pour intensifier l'électrification de leurs usages. Ce dispositif d'envergure, qui regroupe des communes et des intercommunalités, vise à engager une mutation profonde des infrastructures locales.

Une impulsion nationale pour la transition énergétique locale

Pour le Grand Nancy, cette sélection représente une opportunité stratégique d'accélérer la transition écologique sur son périmètre économique et résidentiel. Cet accompagnement public se traduira concrètement par l'élaboration de feuilles de route pluriannuelles, attendues pour le 1er décembre.

Le Grand Nancy bénéficiera de l'expertise de référents de l'ADEME et des directions régionales sous l'égide du préfet. Si l'enveloppe ne prévoit pas de subventions directes supplémentaires, la métropole obtiendra un accès prioritaire aux outils du plan national d'électrification doté de 10 milliards d'euros, facilitant le financement du leasing social, des bornes de recharge et des pompes à chaleur.

Quatre axes stratégiques pour transformer le territoire

Le plan d'action s'articule autour de quatre priorités majeures : la sortie définitive du gaz, l'abandon du fioul, l'électrification des mobilités et la conversion énergétique des secteurs industriels et agricoles. L'association Intercommunalités de France, pleinement mobilisée dans ce suivi, rappelle néanmoins que l'électrification doit impérativement s'accompagner d'une démarche de sobriété pour garantir une décarbonation soutenable, pérenne et adaptée aux réalités économiques de chaque bassin de vie.

Reste désormais à observer comment le Grand Nancy déclinera ces orientations pour transformer son tissu économique régional.