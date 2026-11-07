Le programme de La France insoumise "n'est pas un projet pour redresser le pays" mais un "projet de démantèlement de la France", a accusé samedi sur X Marine Le Pen, après la publication d'une version actualisée du projet de Jean-Luc Mélenchon.

"Le programme de La France insoumise n’est pas un projet pour redresser le pays. C’est un projet de démantèlement de la France. Il pousse jusqu’à son terme la logique de déconstruction engagée par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir", affirme la candidate du Rassemblement national, voyant une continuité entre l'action du président de la République et le projet de la gauche radicale.

Marine Le Pen pointe une "accumulation de mesures dangereuses", du "rétablissement du droit du sol intégral, y compris à Mayotte" au "démantèlement de la BAC et (au) désarmement des polices municipales" en passant par une "politique de décroissance" et la "fermeture progressive de nos centrales nucléaires".

Ce "projet qui désarme, qui renonce, qui décroche et qui divise (...) ne prépare pas l’avenir de la France : il organise son affaiblissement et son effacement", assène la candidate d'extrême droite.

La France insoumise a publié vendredi son programme présidentiel pour 2027, version mise à jour de "L'Avenir en commun" forte de plus de mille propositions, avec un accent particulier sur la question écologique. Jean-Luc Mélenchon doit le présenter samedi lors d'un grand meeting au Bourget (Seine-Saint-Denis).

Jean-Luc Mélenchon a répondu sur X à la candidate RN, remarquant "qu'elle attaque principalement sur l'immigration et la police".

"Pour une autoproclamée +patriote+, elle commence par dire son opposition à une tradition française depuis le XVIe siècle : le droit du sol. Par contre, elle ne parle pas de son refus de la retraite à 60 ans, de la hausse du SMIC ou du blocage des prix. Le RN c'est presque du Édouard Philippe", a-t-il fustigé, épinglant au passage le candidat Horizons à la présidentielle.