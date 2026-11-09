Wall Street clôture en nette hausse, l'IA à nouveau recherchée

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse lundi, aidée par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) après leur décrochage post-"midterms", sur fond de baisse des prix du pétrole.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - a gagné 2,74 %, l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 2,35 % et le Dow Jones a progressé de 2,15 %.

"La semaine dernière, le mouvement de baisse a été excessif", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments. "Durant le week-end, les esprits se sont calmés."

Les actions du secteur de l'IA ont été à nouveau recherchées lundi, effaçant une partie de leurs pertes de la semaine passée, lorsque la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat avait alimenté les craintes d'un encadrement plus strict des centres de données.

"Les prix des actions sont devenus plus attractifs, (...) les investisseurs reviennent alors sur le marché et profitent du repli pour acheter à bon compte", résume M. Sarhan.

Très pénalisés la semaine dernière, les spécialistes des puces, essentiels pour construire les "datacenters" utilisés par l'IA, ont été particulièrement recherchés lundi.

Micron a gagné 6,25 %, AMD s'est envolé de 13,26 % et Broadcom de 8,78 %.

Seul le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia a fait la moue.

Son patron, Jensen Huang, l'un des acteurs les plus puissants de la tech, est dans la tourmente, suspecté d'avoir été espionné par sa maîtresse pour le compte de la Chine, qui dément.

Après avoir chuté de plus de 8 % à l'ouverture, la deuxième capitalisation mondiale a finalement perdu 4,27 % à 178,67 dollars, soit environ 200 milliards de dollars de valorisation boursière partis en fumée.

Mais le reste du marché a su esquiver "cette nouvelle défavorable", remarque dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"La hausse a été généralisée", la plupart des "grands secteurs du marché et leurs différentes composantes participant au mouvement", poursuit l'analyste.

Les valeurs énergétiques ont toutefois fait exception (ExxonMobil -0,66 %, Chevron -0,86 %) cédant du terrain alors que les cours du brut ont reculé avec les espoirs d'avancée diplomatique entre Washington et Téhéran.

La décrue des prix du pétrole, déjà largement initiée la semaine dernière, a été saluée par la place américaine. Une énergie moins onéreuse réduit les coûts de production des entreprises et leur permet d'accroître leurs bénéfices, ce qui fait grimper leurs cours.

A la cote, le constructeur aéronautique Boeing n'a pas été trop chahuté (-0,58 %) par l'annonce de la suppression d'environ 5 % des postes de sa branche aviation commerciale (BCA), par licenciements et départs naturels, du fait d'un rythme de croissance de sa production inférieur aux prévisions.

Le groupe indique sur son site internet que, à fin 2025, BCA employait de 51.000 personnes sur un total de 182.000 pour le groupe dans le monde.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent mardi la publication de l'indice d'inflation CPI pour le mois d'octobre, qui pourra relancer les paris sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale (Fed).

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait légèrement vers 21H30 GMT à 4,88 %, contre 4,86 % vendredi.

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