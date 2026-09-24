Octobre rose : 36 communes de l’abbevillois se mobilisent

159 actions de sensibilisation, 103 partenaires associatifs, privés ou institutionnels mobilisés, 36 communes organisant une ou plusieurs actions se parant de rose… cette année encore, tout au long du mois d’octobre, la communauté d’agglomération de la baie de Somme, des associations, des professionnels de santé, des clubs sportifs, des commerçants et des institutions se mobilisent, avec de nombreuses animations et initiatives solidaires autour de la prévention et du dépistage du cancer du sein.



Une femme sur huit sera touchée

Car les chiffres sont là : une femme sur huit sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie. C’est le cancer le plus fréquent chez la femme et la première cause de décès par cancer chez la femme. L’âge moyen de diagnostic est de 64 ans. 80% des cas se déclarent après 50 ans. Dans neuf cas sur dix, détectés tôt, ils peuvent être guéris. 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. On estime que près de 20 000 cas pourraient être évités chaque année soit un tiers des nouveaux cas.

Bonne nouvelle, le taux de dépistage dans la Somme est de 54,6%. Il est supérieur au taux national qui est de 46,3%. Au niveau de la CABS, toutes les communes (sauf Citernes) participe au mois de prévention. Différents évènements sont proposés pour sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage : activités physiques, activités culturelles, activités bien être, ateliers manuels, information (stands, visites salle mammographie..), alimentation, dépistage (consultations de prévention dans le bus PMI, atelier d’autopalpation).

1 000 rubans sur le kiosque de la place Max-Lejeune

Parmi les nouveautés, un mur de l’espoir sera dressé du 10 au 25 octobre, en accrochant un ruban au kiosque de la place Max-Lejeune à Abbeville sur lequel un message aura été écrit. Ils sont à acheter un euro minimum à La mie câline à Abbeville. Les dons seront reversés à la Agir contre le cancer 80. Le défi est de parvenir à 1 000 rubans ! des ateliers de création de bracelets solidaires dans les maisons de quartier A noter aussi : une soirée festive des commerçants, des ventes de gourmandises roses…

Le 30 octobre, toujours à Abbeville, un concert pop rock des groupes Till Dawn et Harry Cover sera donné au théâtre municipal à 20 heures. Les entrées à 10 euros sont en vente à Hyper U ou en ligne sur Helloasso. Là aussi, les sommes seront remises à Agir contre le cancer 80. Pour rappel en 2025, le bilan d’octobre rose sur la CABS avait sensibilisé 9499 personnes et rassemblé 99 actions et 77 partenaires. Le programme de cette année est notamment à retrouver sur la page Facebook de l’agglomération.