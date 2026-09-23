Saône-et-Loire accueille 150 nouveaux habitants

Le Département de Saône-et-Loire a accueilli 150 personnes récemment installées sur son territoire, mardi 12 septembre, à Équivallée – Haras national de Cluny. Cette troisième édition visait à faciliter leur intégration et à leur donner des repères sur les services disponibles localement. Les participants ont pu échanger avec les équipes départementales et plusieurs acteurs locaux. La journée a aussi permis de découvrir le patrimoine de Cluny, notamment la cité et son ensemble abbatial. Des activités autour du Haras national, des initiations au poney et des compétitions équestres ont complété le programme.

Renforcer l’attractivité

Des animations familiales, des jeux en bois et des dégustations de produits locaux étaient également proposés. La rencontre s’adressait à différents profils, parmi lesquels des familles, des actifs, des retraités et des porteurs de projets. Au-delà de l’accueil, le Département entend recueillir les attentes et les parcours de ces nouveaux habitants. Ces échanges doivent contribuer à mieux comprendre les facteurs qui motivent leur installation et à adapter les actions en faveur de l’attractivité résidentielle. Après Solutré-Pouilly-Vergisson, la troisième édition s’est tenue à Cluny.



