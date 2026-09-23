Compiègne : la tournée de l'IA entend moderniser les collectivités

Et si le numérique pouvait aider les collectivités et les acteurs locaux dans leur quotidien ? Le 29 septembre, la Région Hauts-de-France poursuit sa Tournée IA, data et cybersécurité à Compiègne. Cette rencontre réunira Aurore Colson, conseillère régionale déléguée conseillère régionale déléguée en charge du numérique et de la lutte contre l'illectronisme et les élus locaux autour des enjeux et des usages concrets du numérique dans les territoires des Hauts-de-France.

Avec cette tournée de l'IA, la Région entend monter concrètement comment les collectivités et les acteurs locaux peuvent s'emparer des technologies au sein de leur action quotidienne. «Le numérique, qu’il s’agisse de la gestion et de la valorisation des données, de la cybersécurité ou encore de l’intelligence artificielle, constitue aujourd’hui un véritable levier de modernisation pour les collectivités», explique la Région.

L'IA, un levier ?

Cette modernisation des collectivités par l'IA passe par divers actions, qui peuvent aussi s'avérer économiques. La Région démontre, par exemple, que les images satellites et l'IA sont un levier : grâce aux technologies, le tri et la lutte contre les dépôts sauvages peuvent être mieux surveillées. Le résultat ? «Une économie jusqu’à 20 heures de travail par semaine des services de gestion technique, notamment grâce à la centralisation et au traitement accéléré des signalements. Un diagnostic plus rapide sur 100% du réseau plusieurs fois par an à coût constant», explique la Région. Identifier les problèmes de voirie (cartographier) pour prioriser les interventions, réduire les fuites du réseau d’eau et anticiper les zones de fragilités ou encore améliorer la cybersécurité sont d'autres exemples d'utilisation de l'IA dans le quotidien des collectivités.

Cette tournée marque aussi une prise de position de la Région Hauts-de-France sur le sujet de l'IA. Car le but de cette tournée est aussi de démocratiser cet outil puissant pour l'utiliser au mieux, et faire du territoire, un territoire moderne. «Cette tournée porte cette ambition au cœur des territoires : aller à la rencontre des collectivités, montrer concrètement ce que le numérique peut changer dans leur quotidien, partager les expériences et démocratiser les pratiques. Faire en quelque sorte descendre le Sommet dans les territoires, pour que l’IA pour tous devienne une réalité partout en Hauts-de-France», note la Région.