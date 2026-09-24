Les maires du Nord réunis en Congrès ce jeudi 24 septembre à Douai

Cette édition 2026 est également marquée par les 70 ans de l'Association des Maires du Nord, actuellement présidée par Bernard Gérard et qui laissera son fauteuil à la suite de ce Congrès. Ce rendez-vous majeur pour les élus des communes nordistes sera aussi l'occasion pour les 209 nouveaux édiles des dernières élections municipales de faire connaissance de leurs homologues dans un contexte social et politique chahuté. Et alors que les maires ont dû faire face, l'été dernier, à une vague de chaleur sans précédent, qui a notamment posé la question de la vétusté de certains bâtiments communaux.

70 ans de l'AMN

Il sera également question, lors de cette journée, d'évoquer les violences auxquelles sont malheureusement confrontés les maires et de leur expliquer qu'ils ne sont pas seuls face à ces situations de plus en plus fréquentes.

«La force d'un pays réside dans ses institutions. La vie communale est un défi de la démocratie. Mais cette démocratie est fragile. Il faut continuer de travailler sur le vivre-ensemble, c'est le défi majeur de notre société» commente Bernard Gérard.

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